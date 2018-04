Chorvatsko řeší strašlivý případ, muž měl zneužít přes 50 dětí!

Strašlivý případ sexuálního zneužívání dětí řeší chorvatští policisté, kteří již zatkli mladého muže (24). Ten měl napříč celou zemí kontaktovat více než padesát nezletilých dívek. Mnoho z nich bylo mladších patnácti let. Své oběti si vybíral na sociálních sítích, kde po nich následně vyžadoval sexuální představení. Došlo i na vydírání.

Muž podezřelý z pedofilie byl podle portálu dnevnik zatčen kvůli obtěžování více než padesáti dívek napříč celým Chorvatskem. K zatčení vedlo rozsáhlé vyšetřování s krycím názvem Nemezida IV.

Muž si měl vytvořit na Facebooku několik falešných profilů, následně kontaktoval své oběti a na základě klamavých informací se s nimi dal do hovoru. Obvykle šlo o dívky ve věku od 10 do 15 let.

Od těch následně začal vyžadovat zprávy se sexuálním obsahem. Spoustu ze svých obětí přiměl, aby se natáčely na webkamery při sexuálním chování. Některým dívkám měl následně nabídnout osobní setkání, uveřejnil portál 6yka.

Když některé dívky odmítly spolupracovat, měl agresor přejít na vydírání. Podezřelý měl hrozit, že choulostivé zprávy, které si vyměnili, zveřejní.

Policistům se podařilo identifikovat celkem 53 obětí jen na území Chorvatska, tam ale jeho působnost podle policie zdaleka nekončí. Muž měl obtěžovat velké množství mladých dívek i v sousedních státech.

Policie ho podle portálu dnevnik viní z celkem 80 trestných činů, kterých se měl podezřelý dopustit jen od počátku června 2017 do konce ledna 2018.