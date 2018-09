Dominantu Chotěboře poslal k zemi výbuch! Stačilo jen pár vteřin

Stačilo pár sekund a chladicí věž šla k zemi. Předcházely tomu měsíce příprav. Nic se nesmělo podcenit. Konstrukci, ve které bylo 250 metrů krychlových železobetonu s dvaadvaceticentimetrovou tloušťkou stěn, střelmistři na sedmi místech nařízli a do základů věže umístili trhavinu.



Tu s odpalovacím místem spojoval jen tenký drátek. “Je tam asi pět kilo trhaviny, semtex a perunit,“ popsal střelmistr Petr Mikula.



Nenechala si to ujít snad polovina Chotěboře. Třeba Ladislav Jelínek ve strojírnách dělal celý život. “Já jako dítě pamatuju ještě dřevěnou věž,“ zavzpomínal.



Věž odpálili přesně o půl druhé. Její zbytky dopadly přesně tam, kam měly. Nikomu se při odstřelu nic nestalo. “Dobrá rána. Je to ale takové smutné, dělal jsem tady revize,“ vzpomínal Jelínek. “Rána pěkná, ale byla to taková dominanta a teď je to pryč,“ povzdechl si další z přihlížejících.



Odborná firma zbytky věže během pár dnů rozebere. Chladicí bazén, který byl pod věží, budou po vyčištění místa strojírny dál používat jako protipožární nádrž.