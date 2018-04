Chovanec ústavu znásilnil jiného! Starosta chce vyšetřit ministryni

Případ sexuálního zneužívání v bývalém diagnostickém ústavu v Chrastavě míří do politiky. Případ pomohl odhalit reportér TV Nova, když na to, co se v ústavu děje upozornil policii. Okresní soud v Trutnově teď potvrdil, že ke zneužívání mělo skutečně dojít a starosta Chrastavy chce, aby se k odpovědnosti přihlásila i tehdejší ministryně školství.