Chovanec zmizel, nekomunikuje s médii. Jaké má v ČSSD možnosti?

Jan Hamáček je spolu s Jiřím Zimolou v ČSSD na vzestupu. Kdo se ale nedobrovolně dostal do politického stínu, je bývalý šéf strany Milan Chovanec. Ten má teď podle odborníků prakticky jen dvě možnosti. Buď bude s novým vedením spolupracovat, nebo se se stranou rozejde.

Před přečtením výsledků voleb se Milan Chovanec ještě usmíval. Netušil, že se mu podaří přesvědčit pouze 116 z 530 delegátů, že on je tím pravým, kdo vyvede stranu z krize. Po nedělní volbě podle informací TV Nova rychle ze sjezdu zmizel a s novináři nekomunikuje.

reklama

"Já jsem díky sociální demokracii mohl být opozičním zastupitelem města Plzně, byl jsem náměstek hejtmanky, byl jsem hejtman, byl jsem ministr," vypočítával v proslovu. Po Bohuslavu Sobotky byl i předsedou strany. Teď ale padnul i Chovanec. Už nekandiduje do jejího vedení a z bývalého ministra vnitra se teď stává pouhým poslancem.

To, že Chovanec neuspěl, uvítal i předseda hnutí ANO. Andrej Babiš včera po večeři s prezidentem kritikou rozhodně nešetřil. V Sobotkově kabinetu na sobě nenechali nit suchou. "Je to snad ten nejhorší člověk, co se vyskytlo v politice a indicie, které já mám, jsou jednoznačné, že zneužíval svoji pozici ministra vnitra," prohlásil Babiš.

Paradoxně jakou poslanci bez vedoucí pozice ve straně se teď Chovancovi lidově řečeno rozvázaly ruce. "Zvítězil jiný přístup a brzy uvidíme, zdali lepší nebo horší. Obojí budeme muset umět přijmout," napsal Chovanec na facebooku.

"Je poslancem, což je velmi cenné v situaci, kdy má sociální demokracie jen 15hlavý poslanecký klub. Pokud bude týmovým hráčem, tak může jenom získat," myslí si politolog Jan Kubáček. Mohl by se tak stát výjimkou mezi bývalými šéfy strany, kteří se často změnili v ostré kritiky ČSSD.

"Já tam momentálně nevidím hlavně nikoho, kdo by byl schopen přicházet s tou strategickou iniciativou," prohlásil v roce 2015 bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek. "Sociální demokracie touhou po funkcích či korytech klesla na těch dnešních sedm procent. Pracovala pouze pro některé funkcionáře a ti nakonec strhli tuto stranu do propasti," uvedl v projevu prezident Zeman.

Sociální demokracie není jediná strana, kterou bývalí předsedové kritizují. U ODS to je například Václav Klaus nebo Mirek Topolánek. U lidovců je to bývalý předseda Miroslav Kalousek, který si dokonce po odchovu z KDU-ČSL vytvořil stranu vlastní.