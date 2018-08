Chrání vaše sluneční brýle oči? Tohle na nich musí být napsané!

Sluneční brýle bychom si měli vybírat podle toho, kde je budeme používat. "Do města mohou být lehce barevné, mohou mít světlejší barvu, můžeme je přizpůsobit módním trendům. Pokud plánujeme cestu k moři nebo do hor, měly by být brýle tmavé a měly by mít minimální propustnost pro UV záření," vysvětlila oční lékařka Jana Mikšovská.

Dalším kritériem je, aby nám brýle seděly. Měly by krýt obličej, a pokud jedeme do hor, měly by nás chránit i ze strany. "Když nemáme dostatečně chráněné oči, může se nám UV záření dostat na sítnici a poškodit ji. Oči mají vlastní ochranu - většinu UV světla pohlcuje čočka, kterou máme v oku. Nestačí ale pohltit úplně všechno, proto při ostrém slunci musíme očím trochu pomoci," radí lékařka.

Slunce může poškodit zrak dvěma způsoby. První může být jakási akutní rána – například když se bez ochrany díváme na zatmění slunce. Takové sluneční záření je extrémně silné a skutečně dochází k poškození sítnice. V extrémních případech může vzniknout i jizva na sítnici a člověk může velice rychle o zrak přijít.

Druhým způsobem je chronické působení UV záření, které může zrak zhoršovat tím, že předčasně vznikne šedý zákal. Záření může také poškodit sítnici a může se podílet na předčasném vzniku tzv. věkem podmíněné makulární degenerace. "Jedná se o zánik fotoreceptorů na sítnici, tyčinek a čípků. Na rozdíl od šedého zákalu, který dokážeme velmi dobře operovat, u poškození sítnice jsou léčebné možnosti omezené a často se stává, že nedokážeme takovému člověku pomoct," uvedla Mikšovská.

Spolehlivě ochránit před sluníčkem vás dokážou i brýle za stovku, přidat do nich UV filtr je totiž relativně levná záležitost. Abyste měli jistotu, že vás brýle skutečně ochrání, měly by mít na sobě číselné označení 0 – 4. Podle toho se pozná propustnost brýlí k UV záření. 0 má nejvyšší propustnost, kde je blok světla kolem 10-20 procent. U 4 se blíží až k 100procentní ochraně očí.

Extrémně tmavé brýle nejsou vhodné pro řidiče, protože zhoršují kontrastní citlivost. U moře nebo na horách je naopak vysoká ochrana očí vhodná. "Pro řidiče je nejvhodnější tak trojka a měli by si pořídit polarizační brýle, které zlepšují kvalitu vidění, protože ruší odražené paprsky, které nám rozmazávají vidění," vysvětlila oční doktorka.

A co to vlastně znamená, když máme na brýlích napsáno UV 400? "Je to pouze známka toho, že UV filtr je v nich zabudovaný, ale propustnost pro UV záření je označena čísly od 0 do 4," zakončila lékařka.