Chřipce v Praze podlehlo už 10 lidí. Nejvíc trpí děti a důchodci

"Za letošní chřipkovou sezónu má Hygienická stanice hlavního města Prahy dosud hlášeno 30 těžkých průběhů chřipky s nutností hospitalizace nemocných na ARO a JIP a bohužel i 10 úmrtí," uvedla ředitelka protiepidemického oboru Zdeňka Jágrová.

Hospitalizaci si vyžádalo onemocnění u dětí do 14 let v 6 případech, u dospělých do 59 let v 6 případech a v 18 případech u dospělých nad 60 let věku. Úmrtí byla zaznamenána 1 x ve věku do 59 let a 9 x ve věku nad 60 let.

Ve skupinách školních dětí a mladých dospělých (6 - 14 let a 15 - 24 let) a ve skupině 60+ došlo k mírnému zvýšení počtu hlášených onemocnění. V ostatních věkových skupinách nemocnost klesla.

Chřipková epidemie trvá po celé republice i v Evropě. Kvůli ní stále platí zákaz návštěv v některých pražských nemocnicích. Konkrétně ve vinohradské nemocnici, Nemocnici Na Bulovce, Na Františku, Thomayerově nemocnici a nemocnici Motol platí zákaz vstupu na některá oddělení.