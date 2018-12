Chřipka a virózy udeřily plnou silou! Nejvíce stonají předškoláci

Plné čekárny, doktoři vyšetřující několik desítek pacientů denně. Tak to teď vypadá ve většině ambulancí praktických lékařů. Oproti minulému týdnu počet nemocných chřipkou nebo jinými infekcemi stoupl v kraji o dvě procenta na 1354 případů na sto tisíc obyvatel. Nejvíce pacientů je mezi dětmi do pěti let.

Největší počet nemocných je na Opavsku. Aktuálně tam je přes 1700 případů na sto tisíc obyvatel.

V kraji byl potvrzen první závažný případ onemocnění chřipkou. Léčil se s ní pacient, který trpěl i dalšími onemocněními. Proti chřipce nebyl ani očkován.

Podobně jako na severu Moravy ale nemocných mírně přibylo i na jihu Čech nebo ve Středočeském kraji. Podle lékařů je teď stále ideální možnost se proti této nemoci očkovat. Těžší průběh může mít u dětí nebo seniorů. V minulé chřipkové sezóně přitom chřipka zabila více lidí než v posledních letech.

Hygienici očekávají, že počet nakažených výrazně poroste až po Vánocích.