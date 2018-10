Čarodějka plánuje rituál proti  Kavanaughovi! Křesťané zuří

Už chybí jen vesničané s pochodněmi, certifikovaní lovci čarodějnic a přelety na koštěti! Majitelka obchodu s magickými pomůckami v americkém New York Melissa Madarová připravila kouzelný rituál proti nedávno zvolenému soudci Nejvyššího soudu Spojených států Amerických Brettu Kavanaughovi. Křesťané volají na poplach, lidé jí vyhrožují smrtí

Proti newyorské čarodějnici protestují křesťanská hnutí, naopak se jí dostalo podpory od jiných čarodějnických kultů. Ozývají se jí ale i jedinci. “Vždycky, když pořádáme podobné akce, tak se objeví někdo, kdo nám do telefonu vyhrožuje smrtí nebo předčítá z bible,“ řekla Madarová pro agenturu Reuters.



Madarová si svůj čarodějný sabat připravila na sobotní večer 20. října. Byl přístupný veřejnosti a živě jej i streamovala na sociálních sítích. “Je to šance pro lidi, kteří se necítí být vyslyšení, aby se jim dostalo zadostiučinění,“ vysvětlila Madarová.

Zaklínání Kavanaugha se podle Madarové může stát nejpopulárnějším uřknutím od roku 2013, kdy magikové prokleli nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa. Kdo se nedostal do New Yorku tento týden a rád by si Kavanaugha taky začaroval, nemusí zoufat! Na sobotu 3. listopadu je plánovaný další rituál.



Na ochranu Kavanaugha se ale postavili jiní vzývači nadpřirozených sil a snaží se magické působení Madurové neutralizoval vlastním zaklínáním. O Kavanaughovu nesmrtelnou duši má ovšem obavy i křesťanský klérus – reverend a exorcista Gary Thomas z diecéze v kalifornském San José se za soudce z obav před pohanskou magií pomodlil při sobotní mši.