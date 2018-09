Chtěl jsem ji jen na sex, přiznal Zdeněk. Díky Monice přežil vězení

Monika a Zdeněk se těší na svého prvního potomka, jejich vztah ale začal velmi bouřlivě. Díky své mladické nerozvážnosti skončil Zdeněk ve vězení, do kterého mu Monika pravidelně psala.

Právě její dopisy ho nejvíc držely nad vodou. "Ze začátku jsem chtěl Monču dostat jen do postele, ale nějak se to zvrtlo a jsme spolu deset let," přiznává Zdeněk.

Kvůli své partnerce se změnil a na miminko se velmi těší. Chtěl by mu dát vše, co on sám nikdy neměl. Diváci uvidí nejen velikou bolest, ale také obrovské štěstí.

