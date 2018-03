Vrah Kuciaka se přihlásil na policii. Měl pro to zvláštní důvod

Odborníci na to upozorňovali od začátku, ale bývalý slovenský premiér Fico neměl obavy. Odměnu milion euro slíbil vyplatit tomu, kdo poskytne relevantní informace k vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Jenže orgánům činným v trestním konání tím pěkně zavařil.

Vidina zisku je pro některé totiž až příliš lákavá. Podle slovenských médií se policii a prokuratuře denně přihlásí několik lidí, kteří chtějí vyšetřování navést na správnou stopu. Dokonce se objevil muž, který se k dvojnásobné vraždě chtěl sám přiznat, pokud stát připíše na účet jeho rodiny slibovaný milion eur.

reklama

Stalo se to už několik dní poté, co odměnu Fico vyhlásil. 3. března zavolal na linku policie v Prievidze muž, který začal vysvětlovat, že on je vrah. Policii se volající sice nezdál příliš přesvědčivý, ale museli jeho tvrzení prověřit a na místo jeho bydliště vyslali zásahovou jednotku.



Ta na místě zjistila, že muž je ochotný se přiznat pouze za slíbenou odměnu. "Pán byl úplně opilý. Pod vlivem alkoholu a rodinných problémů se rozhodl situaci řešit takto," prozradil policejní zdroj serveru Pluska.sk.



Oficiálně se však policie k věci nechce vyjadřovat, neboť informace související s tímto případem neposkytuje. Nevyjádřila se ani prokuratura. "Všemi takovými podněty se zabýváme a dané orgány je prověřují. V současnosti se nebudeme vyjadřovat k jejich počtu ani jiným podrobnostem," uvedla mluvčí Úřadu speciální prokuratury Jana Tökölyová.



Nešťastník, který se dobrovolně přiznal ke skutku, který nespáchal, pravděpodobně žádné problémy mít nebude. "Mohli bychom se bavit například o křivé výpovědi, ale to jen v případě, že by šlo o svědka. Nemyslím si, že by z toho měl nějaké problémy," uvedl pro Pluska.sk advokát Viliam Karas.





Slovenská vláda nabídla milion eur za informace o vrahovi: