Chtěli jste se podívat do hasičské stanice? Nyní máte možnost

Chtěli jste se podívat, jak to vypadá u hasičů? Nyní máte možnost, středočeští hasiči zvou širokou veřejnost na prohlídku některých stanic. Všichni tak mají možnost podívat se do míst, která jsou obyčejně veřejnosti uzavřena.

Hasičská práce je nesmírně zajímavá, mnozí přitom ani netuší, jak přesně to na takové hasičské stanici vypadá. To se ale může velmi brzy změnit, středočeští hasiči zvou na prohlídku širokou veřejnost a to už za během října.

"Ve čtvrtek 18. října se veřejnosti otevřou vrata některých stanic HZS Středočeského kraje. Malí i velcí návštěvníci budou mít možnost nahlédnout do míst, která jsou běžně veřejnosti nepřístupná," potvrzuje mluvčí hasičů Ladislav Holomčík.

Stanice nebudou přístupné celý den, je tedy potřeba si návštěvu dopředu naplánovat. V případě většího množství lidí je navíc potřeba kontaktovat příslušnou osobu.

"Upozorňujeme zástupce kladenských škol a školek, že v případě zájmu o prohlídku stanice je potřeba čas návštěvy upřesnit s koordinátorkou preventivně výchovné činnosti HZS Středočeského kraje por. Ing. Lucií Jelínkovou," vysvětluje Holomčík.

Koordinátorku můžete kontaktovat prostřednictvím emailu lucie.jelinkova@sck.izscr.cr.

Dny otevřených dveří pořádají i hasiči z dalších krajů, například pražští hasiči otevřeli své dveře veřejnosti už v dubnu, pardubičtí i královéhradečtí v květnu.