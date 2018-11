Hodiny nechal psa uvázaného na mrazu v Brně, dostal jen pokutu

Muž nechal psa několik hodin mrznout před vchodem do nemocnice. O zdraví zvířete měla obavy kolemjdoucí žena, která zavolala hlídku strážníků. Strážníci majiteli vypsali pokutu.

Promrzlého psa uvázaného ke stromu se zželelo ženě procházející Vodní ulicí v Brně ve čtvrtek odpoledne. Zavolala hlídku strážníků, neboť se bála o jeho zdraví.



"Žena během odpoledne prý kolem psa několikrát prošla, a to, že ho jeho majitel odložil před delší dobou, potvrdil i vrátný z nemocnice. Strážníci se rozhodli přivolat kolegu odchytáře, který by psa převezl do tepla kotce útulku městské policie,“ popsala mluvčí strážníků Tereza Kadrnožková.



Pětačtyřicetiletý majitel psa se na místě objevil ještě před příjezdem odchytáře. Začal se omlouvat, že psa měl v plánu uvázat jen po dobu návštěvy své příbuzné v nemocnici. Strážníci ho upozornili, že venkovní teploty nejsou vhodné pro delší uvazování psů a vypsali mu pokutu, kterou muž obratem zaplatil.