Obří chyba školní inspekce! Data tisíců dětí byla volně dostupná

Česká školní inspekce čelí skandálu kvůli špatnému zabezpečení osobních dat žáků. Kdyby se někdo dostal k odkazu na aplikaci, mohl by získat seznamy žáků včetně informací o jejich zdravotním znevýhodnění.

Na problém upozornil učitel a IT správce Libor Klubal. "GDPR v podání České školní inspekce? Ve volně dostupné testovací aplikaci stačí zadat REZIDO jakékoliv školy a stáhnete si jmenný seznam žáků s třídou a případným zdravotním znevýhodněním," napsal Klubal na Twitteru.

Případu se ihned ujal projekt Hlídač státu. "Pozitivně jsme to včera otestovali a stáhli tisíce údajů během 1 hodiny. Ohroženy jsou osobní údaje včetně citlivých údajů více než 140 tisíců žáků," uvedl Hlídač státu na Twitteru.

Česká školní inspekce ale popírá, že by data unikla. "Nejedná se o žádný únik dat, i když uznávám, že chybné zabezpečení je problém. Stalo se to, když jsme upravovali systém. Sice jsme to otestovali, ale asi se tam objevila technická chyba," vyjádřil se k problému mluvčí České školní inspekce Ondřej Andrys.

"Není ale pravda, že je aplikace volně dostupná. Dostat se tam mohl jen ten, kdo dostal odkaz na tuto aplikaci. Zároveň musel vědět, která škola je zrovna testována. Takový člověk by získal ale data testovaných žáků, kterých v žádném případě není 140 tisíc. Vůbec nevím, kde se to číslo vzalo, to je jen konstrukt," řekl pro TV Nova Ondřej Andrys.

"Teoreticky se to mohlo týkat maximálně 30 tisíc žáků. Víc ne. A nebyly tam žádné adresy, rodné číslo, ani nic podobného. Kdyby se teoreticky někdo dostal k informacím, zjistil by jméno a příjmení a předmět, z jehož gramotnosti je žák testován. Ale nezjistil by ani podobu konkrétního testu, ani výsledky," vysvětlil Andrys.

"Co se týče informací o zdravotním stavu, nic takového tam také nebylo. V některých případech jsou uvedeny speciální podmínky - například že žák potřebuje na test víc času, ale konkrétní zdravotní omezení tam uvedeno není," objasnil Andrys.

"Ministerstvo školství bylo o tomto problému ihned informováno. Podle ujištění ČŠI byla data okamžitě zablokována," vyjádřilo se k problému ministerstvo školství. To potvrdil i Ondřej Andrys. "V tuto chvíli je chyba v systému už odstraněna," řekl.

"Nastalou situací se zabýváme, zároveň očekáváme, že nás s touto věcí obeznámí Česká školní inspekce. Mohlo by se jednat o porušení zabezpečení osobních údajů. Další informace bude možné poskytnout ve chvíli, kdy Úřad celou věc podrobí analýze," napsal pro TV Nova tiskový mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů Tomáš Paták.