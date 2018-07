Chybí vám sníh? Nemusíte nikam daleko, v Itálii hustě sněžilo

Už vám chybí sníh? Pak byste se měli vypravit na sever Itálie do útočiště Capanna Punta Penia, kde včera pořádně nasněžilo. Ve Francii se krajina také zbarvila do běla, v tomto případě nešlo ale o sníh, nýbrž o 20 centimetrovou vrstvu krup, na silnice tak opět vyjeli zimní pluhy.

V České republice panuje letní počasí, vysoké teploty a sucho střídají prudké bouřky s přívalovým deštěm. Teploty budou podle meteorologů opět stoupat k tropické třicítce.

Zatímco u nás si užíváme léta, některá místa v evropských státech hlásí zcela něco jiného.

Příkladem může být včerejší husté sněžení u útočiště Capanna Punta Penia na hoře Marmolada. S výškou 3343 metrů nad mořem se jedná o nejvyšší horu Dolomit, které jsou součástí Alp.

Podle portálu Le Panoramic Tignes Grande Motte sněžilo také ve francouzském Tignes, i to se nachází ve výšce kolem 3000 metrů nad mořem.

Podobná scenérie se také měla naskytnout obyvatelům francouzského městečka Morbier. I tam se krajina zbarvila do běla, tentokrát za to ale nemohlo sněžení, během chvíle podle Météo Franc-Comtoise napadla dvaceticentimetrová vrstva krup. Do akce tak musely neplánovaně vyjet zimní pluhy. Mnozí si ale myslí, že jsou záběry pořízeny jindy.