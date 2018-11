Přijímačky na střední mají být těžší! Neúspěšní skončí na učňáku

Na některé střední školy s maturitními obory jsou podle Asociace krajů příjímací zkoušky příliš snadné. Na školy se pak dostávají i studenti, kteří základní školu vyšli s velmi špatným průměrem. Kraje chtějí tohle řešit zavedením minimální bodové hranice. Tu když žák nesplní, nebude na střední školu přijat a bude nucen si vybrat výuční obor.

Asociace krajů tak chce jednak snížit počet maturantů, a zároveň zvýšit procento lidí s výučním listem. To by do budoucna mohlo řešit i problém s nedostatkem řemeslníků v republice.

Předsedkyně Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová (ANO) vysvětlila, že jednotná bodová hranice by vyřešila vysokou neúspěšnost studentů u maturitní zkoušky. "Z pohledu hejtmanů je kvalita středního školství velmi kritická až tristní, letos neudělalo maturitu 37,2 procenta studentů, což je alarmující číslo,“ sdělila.

Ministr školství Robert Plaga však návrh podpořit nechce, uvedl web Aktuálně.cz. Připouští však, že kvalita vzdělání na středních školách se snižuje, což se musí řešit. Myslí si však, že nepodkročitelná hranice nic neřeší. Problém vidí v nadbytku maturitních oborů.

Na obory na středních školách zakončené státní maturitní zkouškou se totiž dostávají i žáci, kteří základní školu opouštěli se čtyřkami na vysvědčení. U maturity pak mají značný problém, s učivem kolikrát bojují už i v průběhu studia.

V ČR bude za pár let polovina lidí s vysokoškolským titulem

České republice bylo vyčítáno, že mezi vyspělými státy patří k zemím, které na vzdělávání dětí a mladých lidí dávají nejméně peněz. Naše republika zaostávala především ve výdajích na základní a střední školství.

Ještě před patnácti lety jsme patřili k zemím, které za ostatními vyspělými státy v počtu obyvatel se složenou maturitní zkouškou nebo vysokoškolským vzděláním zaostávali, v poslední době však naše země předehnala průměr.

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je Česko jednou ze zemí s nejnižším podílem obyvatel, kteří nemají dokončenou ani střední školu. Zatímco v průměru v zemích OECD nemá dokončené střední vzdělání 24 % obyvatel, v České republice je to jen 7 % dospělých. U lidí do 35 let je to jen 5 %, což je oproti ostatním státům znatelný rozdíl.

Z provedených statistik odborníci navíc vyvodili, že během příštích let dokončí vysokou školu minimálně polovina dnešních mladých lidí. ČR tak srovnala krok s ostatními vyspělými zeměmi. Díky prudkému nárůstu počtu přijímaných studentů v předchozích letech dosáhlo vysokoškolského vzdělání 46 % lidí ve věku 25-34 let.

Na první pohled se čísla mohou zdát jako velice příznivá, neboť vzdělanost obyvatelstva je pro stát příznivým ukazatelem. Jenže Česká republika se začíná potýkat s problémy, které vyspělejší země trápí už několik let. Nedostatek řemeslníků a manuálních pracovníků je v poslední době alarmující.

Na trhu práce jich chybí tisíce a odráží se to už i ve mzdách. Není tak výjimkou, že šikovný řemeslník si v současné době vydělá více než leckterý vysokoškolák. I kdyby výše zmiňovaná bodová hranice pro přijímačky na střední školy vešla v platnost, případní neúspěšní řešitelé zkoušek se o svou budoucnost obávat nemusí. O absolventy řemeslných oborů je na trhu velký zájem.

"Výjimkou není nástupní plat 30 tisíc korun, zkušenější řemeslník si průměrně vydělá kolem 50 tisíc měsíčně,“ tvrdí ředitel Střední odborné školy Jarov Miloslav Janeček. Podle údajů Úřadu práce z února 2018 je největší poptávka po elektrikářích, zámečnících a stavařích.