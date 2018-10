Chytání mamby proběhlo správně, zastává se zoo muže s koštětem

Velká část Prahy trnula několik dlouhých dní strachem kvůli útěku smrtelně jedovaté mamby zelené v pražských Hlubočepích. V pátek pak přišla skvělá zpráva, mambu se podařilo odchytit živou, i když se spekulovalo o tom, že s největší pravděpodobností kvůli počasí již uhynula.

Na veřejnost se dostalo video, na kterém Jan Masopust, který byl dříve zaměstnancem pražské zoologické zahrady, loví mambu za pomoci koštěte. Následně dorazí herpetolog Tomáš Bublík, který ji díky kevlarovým rukavicím chytne rovnou, aniž by se musel starat o to, jestli po něm had nepůjde.

Ze strany Bublíka se na Masopusta snesla vlna ostré kritiky s tím, že už má expertů ze zoo plné zuby. "Mamba byla před mým příjezdem na tom křovíčku. Podle paní, která ji našla, ležela mamba na větvi a nehýbala se, nedělala rychlé pohyby. Paní s manželem ji jen sledovala a čekala na příjezd policie, což je to nejlepší, co mohla udělat. Odborník s koštětem ji tím smetákem shodil z větve ve výšce ramen, čímž jí logicky vystresoval a mamba se dala na útěk. Až v tu chvíli jsem dorazil na místo," popisuje Bublík celou akci.

Zaměstnanci pražské zoo ale kritiku odmítají, podle nich Masopust postupoval správně. "Jan Masopust je frajer a má veškerý můj respekt. Při pátečním odchytu mamby postupoval pan Masopust správně; splnil první a nejdůležitější cíl - hada dostal na volné prostranství, kde již bylo možné ho odchytit. S odchytem hadů a manipulací s nimi má dlouholeté odborné zkušenosti, proto byl také PČR povolán," vysvětluje mluvčí Zoo Praha Lenka Pastorčáková.

Jan Masopust byl povolán na poslední chvíli, chtěl totiž zrovna vyrážet na víkend mimo Prahu, vybaven byl sáčkem na hady a hákem. "Pan Masopust byl povolán ve svém volném čase a narychlo, když se chystal odjet na chatu, jiné vybavení tedy neměl. Je důležité podotknout, že kevlarové rukavice se v době, kdy byl pan Masopust aktivně činný, vůbec nepoužívaly (je to technologie posledních let), je tedy zvyklý chytat hady do ruky tak, aby maximálně eliminoval riziko pro sebe i zvíře," popisuje dále Pastorčáková.

Kurátor chovu plazů Petr Velenský k tomu uvedl: „Jan splnil první a nejdůležitější cíl: dostat hada na zem, na volné prostranství. Hada tím nahnal, připravil a pak se ho chystal uchopit standardně za hlavou a umístit do sáčku, jak to udělal při desítkách jiných odchytů. Nemám nejmenší pochybnosti o tom, že by to zvládl.“

S tím nesouhlasí Bublík, podle kterého už na místo mířil další muž s rýčem, aby mambu utratil. "Policie mi potvrdila, ze kdybych přišel o sekundu později, mambu by utratili, protože ten pán s koštětem to nezvládl a mamba zdrhala směr lidi," zveřejnil Bublík.

K podpoře pana Masopusta se přidávají stále další zaměstnanci zoologické zahrady, ti se nyní fotí s koštětem v ruce a přidávají frázi "#JeSuisMasopust".

Masopust nebyl k odchytu mamby vyslán Zoo Praha, byl povolán přímo Policií České republiky na základě dřívější spolupráce.

Smrtelně jedovatá mamba zelená zmizela začátkem týdne z domu v pražských Hlubočepích. Před útěkem měla pokousat ženu. Ta je v současné době stále v nemocnici v umělém spánku. Mambu našli v pátek večer na jiné zahradě, asi 200 metrů od místa, odkud utekla. Na mapu, jakou vzdálenost mamba překonala, se podívejte zde.