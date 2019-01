Čínský rok zemského vepře přeje bohatství! Pomůže s tím tato barva

Číňané začali s oslavami příchodu nového roku. Žezlo od dosud panujícího Psa letos přebírá zemský Vepř. A podle expertů na feng-šuej bude tento rok ještě lepší než ten předchozí. Co nás v nadcházejících měsících čeká?

Ačkoli nový čínský rok začíná až 5. února, lidé po celém světě začali s jeho oslavami už nyní. "V letošním roce budeme mít spoustu příležitostí. Nejlépe se bude dařit mladší generaci," popsal pro ANC odborník na feng-šuej Hanz Cua.

Pokud byste se v tomto roce chtěli pustit do podnikání, měli byste se podle experta zaměřit na obchod s potravinami, elektronikou a technologiemi, nemovitostmi, drůbeží či na zemědělství. Kdo by si chtěl finančně polepšit, může jít podle feng-šuej štěstí naproti - stačí se prý oblékat do červené. Pokud byste raději chtěli lásku, přinést vám ji prý může růžové oblečení.

Pro lidi, kteří se narodí ve znamení vepře, je charakteristické emotivní prožívání. Zároveň ale mají velmi klidnou povahu. Vepř je v čínské kultuře považován za symbol bohatství a štěstí. Rok 2019 bude nejúspěšnější pro vodní znamení - konkrétně pro Raky, Štíry a Ryby.

Rok zemského vepře bude přát novým výzvám, neměli byste ale zbytečně riskovat. Dařit se bude těm, kteří své kroky budou mít dobře promyšlené. Neměli byste se bát seznamování - nové kontakty se vám budou hodit jak v práci, tak v soukromí.