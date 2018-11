Takhle vypadá zákulisí drezúry! Žádné týrání, předvedli cirkusáci

"Lžou v tom, že ta zvířata žijí ve stísněných podmínkách, že při výcviku jsou bita, což není pravda. To se budu snažit za chvíli v manéži lidem ukázat a vysvětlit, že to je formou hry. Jsme 16 hodin denně, možná i déle, veřejnosti na očích, takže kdyby k něčemu takovému docházelo, myslím si, že by to ani jeden divák nenechal být," říká ředitel cirkusu Humbertu Hynek Navrátil.

Stejný názor má i Jan Pospíšil, který v cirkuse pracuje jako ošetřovatel: "Ochránci říkají, že se o ně nestaráme. Že je necháváme špinavá atd. Ale my, jak vidíte sami, je máme velice čistá a upravená. Tvrdí také, že je nekrmíme, ale podívejte se, jaká mají bříška. Jsou jako kuličky."



Středeční den otevřených dveří podle Hynka Navrátila nestačí a v budoucnu se budou snažit častějším pořádáním podobných akcí veřejnosti ještě více otevřít. Chtějí tak nechat zaznít i svůj hlas a vymezit se proti stále silnějšímu hlasu aktivistů.

Ti proti zákazům zvířat v cirkusech bojují peticí nebo protesty. "Na cirkusech nám vadí, že na zvířata není nahlíženo jako na tvory má smysl sám o sobě. Využívají je jako nástroje, které mají hodnotu jen do doby, dokud generují zisk. Prezentují je v ponižujících pozicích a chovají se k nim jako k hračkám,“ vysvětlila Lucie Hemrová ze společnosti Svoboda zvířat.