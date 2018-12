Cizinci obsadili v noci dětský vlak, divokou jízdu ukončili strážníci

Mladé ženě se zachtělo okružní jízdy po Pernštýnském náměstí a jediný strojvedoucí, který připadal v noci v úvahu, byl její přítel. Vyhnala ho tlačit mašinu.

Muž vláček chytil za komín, i když má souprava přes tři metráky, záhy se v zatáčkách díky mužově síle skoro tavily koleje. A ženy začaly v rozjetých vagónech nebývale pištět.

"Máme kamery citlivé na zvuk a to z toho důvodu, abychom byli upozornění na rušení nočního klidu v centru města," vysvětlila mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová.

Divokou jízdu perníkového vláčku, do kterého se vejde až patnáct dětí, ukončili strážníci. Do té doby strojvedoucí urazil dvě kola.

Provozovatel atrakce byl ráno z únosu vlaku hodně překvapený. "Máme to zajištěné na noc, aby to netlačili. Zajištěné to máme plachtou, aby do toho nelezli," popsal provozovatel atrakce.

Žena, která tohle vymyslela, dostala pokutu pět se korun. Kdyby částku bývala proměnila v jízdné, mohla by se vozit až 36 minut.