Cizinec chtěl dojet z Belgie do Británie. Vypadl z kamionu v ČR

Cizinec, který doufal, že se dostane do Velké Británie, vystoupil na začátku týdne v Liberci. Do českého kamionu nastoupil na parkovišti v Belgii, kde řidič trávil přestávku. Ke svému zděšení ho ale dovezl stovky kilometrů od vysněné destinace.

Muž podle policie spolu s dalšími migranty čekal na konci minulého týdne na příležitost na belgickém parkovišti. "Pravděpodobně dlouhé čekání na vhodnou příležitost jej zmohlo natolik, že usnul," popsal policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Jeho "kamarádi" ale podle policie muže nechali na parkovišti a odjeli zřejmě do vysněné Británie. "Odhodlal se k činu. I on tedy nastoupil do nějakého kamionu v domnění, že cílovou destinací bude země za kanálem," doplnil Robovský.

O čtyři dny později ale vypadl z kamionu na parkoviště jedné z firem v Liberci. Celou dobu v nákladovém prostoru stál zaklíněn mezi bednami, které kamion převážel. "Není se tak čemu divit, že jej nohy neposlouchaly," dodal mluvčí.

Kvůli deštivému počasí se zřejmě nejdřív zaradoval, lidé kolem něj ale rozhodně nemluvili anglicky. Řidič kamionu pak v pondělí, kdy muže našel, kontaktoval policii.

"Na místo okamžitě vyjeli policisté Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie v Liberci," uvedl policejní mluvčí. Cizinec u sebe neměl doklady ani finanční hotovost, policisté ho převezli do nemocnice.

V úterý pak muž požádal o azyl v Česku. Byl převezen do přijímacího střediska pro azylanty a předán příslušným úřadům, které budou o udělení azylu rozhodovat.