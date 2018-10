Policie: Muž mohl děti obtěžovat už dřív. Pátrání pokračuje

Vlídná tvář, sladké řeči, letmé dotyky. Bylo by to v pořádku, kdyby adresátem nebyla dívka, které je kolem jedenácti let. Tohle video v sobotu zveřejnila policie, které se už týden nedaří muže vypátrat.

"Policie na základě zveřejnění pátrací relace přijala hned několik poznatků, které kriminalisté v současné době prověřují," řekla policejní mluvčí Andrea Zoulová.

Kolem hřiště v Jahodnici, jak se čtvrti říká, se prý pohyboval často. A vypadá to že dívka, která ho nenápadně natočila, nebyla jediné dítě, se kterým se snažil navázat kontakt.



"Já jsem stála u kasy, a tady dvě holky. Chtěly jít domu, ale nejely. Jako nešly domu, protože řikaly, že tam nějakej chlap je venku. Tak tady zůstaly," popsala prodavačka z obchodu.

V Jahodnici se staví řadové domky, většina dělníků je z Ukrajiny a policie předpokládá, že by muž mohl být jedním z nich. Prověření staveb a ubytoven ale zatím nepomohlo.

Vyloučeno není ani to, že už odjel z republiky. Buď kvůli policejnímu pátrání, nebo třeba jen proto, že mu skončila práce.

Muž je podezřelý z trestného činu navazování nedovoleného kontaktu s dítětem. Za to mu podle policistů hrozí až dva roky vězení.