ČLK varuje před lékaři z ciziny. Ověřte si, jestli je váš v pořádku

Komora v úterý veřejně kritizovala tzv. Projekt Ukrajina. Ministerstvo se v jeho rámci snažilo usnadnit ukrajinským lékařům přechod do Česka. Na základě výjimky ministerstva se mohou až rok připravovat v českých nemocnicích na aprobační zkoušku a test z češtiny.

Podle Komory je ohroženo zdraví a bezpečnost pacientů, nemocnice porušují zákon a ministerstvo to kryje a spoluorganizuje. Lékaře bez aprobační zkoušky by měli hlídat čeští lékaři, to se ale podle ČLK v mnoha nemocnicích neděje.

Tito lékaři také nejsou členy České lékařské komory. Členství je přitom pro doktory v Česku povinné. A to i pro ostatní lékaře, kteří přišli z ciziny a v Česku doložili své vzdělání. Jestli je váš lékař členem Komory, zjistíte ve vyhledávači na stránkách ČLK.

U každého registrovaného lékaře najdete jeho evidenční číslo, zde vystudoval, v jakém roce promoval, a na kterém pracovišti vykonává lékařskou praxi, případně i jeho specializaci.

Že nad lékaři z ciziny nemocnice nemají vykonávat dostatečný dozor, má dokládat seznam výjimek pro lékaře z ciziny, který Komora zveřejnila. Tvrdí, že v Česku má pracovat přes 400 lékařů ze třetích zemí bez aprobační zkoušky. Na některých odděleních menších nemocnic jich je třeba šest. Tyto nemocnice podle ČLK nemají dost zkušených lékařů, aby nad takový počet cizinců dohlíželi. Kdyby je měly, tak by už nepotřebovaly lékaře ze třetích zemí.

Ministerstvo se ale proti nařčením ČLK ohradilo. Seznam, který zveřejnila Komora, totiž podle ministerstva neukazuje, kolik do Česka skutečně přišlo lékařů z ciziny, ale kolik o to od května 2016 projevilo zájem. Nereflektuje také to, jestli už dotyční v mezičase složili aprobační zkoušku.

Ta se má v budoucnosti změnit, aby více odrážela zkušenosti z praxe. Navíc podle ministerstva se v posledních třech letech výrazně zvýšil počet uchazečů, kteří u zkoušky uspěli, což úřad považuje za důkaz toho, že Projekt Ukrajina úspěšně funguje.





