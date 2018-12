Co bude s Chanovem? Město chce kontejnery, místní se nebrání

Když přijedete do Chanova, pravděpodobně vás pohltí pochmurná nálada či strach. Místní obyvatelé totiž na první pohled cizáky ve svém bydlišti nechtějí a rozhodně se jim nelíbí ani kamery. Podle pracovnic místního Domu romské kultury je to ale spíš tím, že celostátní i regionální televize či rádia se v Chanově objevují minimálně jednou měsíčně, k tomu je oblast i ukázkovou destinací pro školy zaměřené na sociálně-právní odbor.



Právě Dům romské kultury je ale místem, které se snaží situaci v problémové lokalitě uklidnit a nabídnout obyvatelům vyžití. A zatím se jim to celkem daří.

"Funguje to tady jako vesnice. Každý se tu zná s každým, takže ti lidé si nedovolí být k sobě zlí nebo chovat se k sobě špatně, nedovolí si to tu nějak extrémně ničit. Samozřejmě, že ty děti udělají svoje. Ale oproti sídlištím v Mostě, kde je to sídliště i celkově město anonymní, tak tam si lidi dovolí daleko víc," řekla redakci TN.cz pracovnice Domu romské kultury Karolína Kopáčková s tím, že je na sídlišti Chanov paradoxně nejnižší kriminalita v celém Mostě.



Problémem Chanova jsou ale především neobyvatelné domy, které hyzdí okolí - podobně jako třeba v litvínovském Janově. Vedení města v čele s hnutím ProMOST, které vyhrálo v nedávných komunálních volbách, proto plánuje přestěhovat obyvatele těchto domů do kontejnerového "městečka" a vybydlené paneláky postupně bourat.



Podle opozičního sdružení Mostečané Mostu sami romští obyvatelé v takovém městečku prý žít nechtějí, to ale popírají pracovnice z Domu romské kultury - podle těch je to naopak dobré řešení nepříznivé situace. Právě sdružení Mostečané Mostu bylo v posledních volbách silně kritizované za jejich návrh takzvané "Vesnice pro lůzu", která by podle nich vyrostla na louce za Chanovem.



"Vesnice pro lůzu je lokalita, kde by žili ti nejvíce nepřizpůsobiví, kteří nerespektují základní normy slušného života. Život s nimi je totální peklo. Takoví lidé patří do takové vesnice pro lůzu, což by byly betonové přízemní domy, holobyty, kde by si oni mohli žít svým způsobem života a neotravovali by život slušným lidem," řekl Petr Prokeš, mluvčí sdružení Mostečané Mostu a zároveň bytového družstva Krušnohor, na které je sdružení napojené a které donedávna spravovalo i některé problémové domy v litvínovském Janově. Podle místních je ale návrh jen čistá politická kampaň.



V současné době je ale kvůli politickému rozvržení sil v Mostě pravděpodobnější spíš první varianta - tedy kontejnerové městečko. Kdo by ho ale financoval, zatím není jasné. Na prosbu o schůzku vedení města Most dodnes nereagovalo.



Situaci v místě si nicméně musí město řešit samo - stát totiž dosud dával od problematiky vybydlených paneláků v problémových lokalitách ruce pryč.