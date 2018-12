Co dělají Češi, když chtějí vyšší plat? Za šéfem jich jde jen pětina!

Máte pocit, že vám v práci platí málo a chtěli byste si finančně polepšit? Ale nevíte, jakou strategii zvolit, aby se vám to povedlo? Anketa mezi zaměstnanci ukázala, že řešení je možná úplně jiné, než byste čekali.

Pokud tipujete, že Češi nejčastěji zajdou za šéfem a poprosí ho o přidání peněz, jste úplně vedle. Anketa na specializovaném portálu Profesia.cz, které se účastnilo necelých tři sta respondentů, totiž ukázala úplně jinou strategii.

Pokud chcete víc peněz, změňte místo. Kvůli nízké nezaměstnanosti se totiž firmy o zkušené či perspektivní lidi přetahují a neváhají je přeplatit, aby je přetáhli. Cesta odchodu pomohla k lepšímu platu 49 procentům účastníků ankety.

Důvodů, proč lidé raději "utečou", než aby zůstali v současné práci a řekli si o víc peněz, může být podle Profesie několik. "Atmosféra ve firmě nepřeje diskusi, lidé mají vypjaté vztahy s nadřízeným, bojí se jít do konfrontace, nebo prostě jen volí cestu nejmenšího odporu," vypočítává portál.

Rozdíl je i generační - zatímco mladí se nebojí handlovat o výši platu i při nástupu do první práce, lidé nad padesát častěji mlčí a vyjednávání se bojí. Faktorem je i vzdělání a již dosažená pozice.

"Lidé na vyšších pozicích a s vyšším vzděláním volí častěji vyjednávání a o změně zaměstnavatele uvažují až ve chvíli, kdy tato varianta selže. Svou roli hraje i to, že pokud ve firmě prodělali významný kariérní vývoj a dosáhli určitého postavení, méně snadno ji opouštějí," popisuje Michal Novák z Profesie.

Každopádně už neplatí, že by Češi byli celý život věrní jedné firmě, jak to bylo a je běžné u starších zaměstnanců. Déle než deset let vydrží v jedné práci asi pětina Čechů, další pětina mění zaměstnání v intervalu šesti až deseti roků. Naproti tomu čtvrtina lidí jde za novými pracovními výzvami po roce až dvou.

A jaké jsou tedy kompletní výsledky ankety? Téměř polovina (49 %) respondentů uvedla, že k lepšímu platu jim pomohla změna místa. K vyjednávání se šéfem se uchýlila pětina lidí (20 %), dalším 12 % pomohl kariérní postup. Desetina lidí (10 %) vsadila na zvýšení kvalifikace a 9 % lidí uvedlo, že ke zvýšení platu jim napomohl počet let strávených ve firmě.