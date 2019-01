Co dělat, když lyžování děti unaví?

Dopoledne s dětmi na lyže; ale co odpoledne? Co třeba Černohorská sáňkařská cesta, po které sjedete z vrcholu Černé hory až do Janských Lázní. Nebo máte radši klopené zatáčky? Pak vyražte na snowtubingovou dráhu na Formánkách v Janských Lázních. Snowtubingovou duši tu ale můžete vyměnit i za boby, či pekáč a tamní park využít i k bobování.



Snowtubingovou trať s klopenými zatáčkami najdete v Janských Lázních. Na start tratě vás vyveze pojízdný koberec.

Na Černohorskou sáňkařskou cestu lze vyrazit i po setmění a to s průvodci ze SkiResort Live.

Lokalita Formánky v Janských Lázních je k zimním radovánkám přímo předurčená. Hned vedle dětského výukového LIVE parku s pojízdnými koberci je půjčovna lyží , kancelář lyžařské školy SkiResort Live, babysitting i příjemná restaurace, ze které je na děti dobře vidět. Díky osvětlení to mohou děti řádit na snowtubingu i bobech denně až do 19 hodin.O odpolední radovánky není nouze ani v Peci pod Sněžkou. V LIVE parku Javor, hned u hlavních sjezdovek, totiž každé odpoledne střídají malé lyžaře milovníci bobování . Pojízdný koberec, který každý den do 16 hodin vozí lyžaře, pak na další hodinu doslova „ovládnou“ děti s pekáči, boby nebo podsedáky. A že se vám při cestě na hory saně ani boby už nevešly do auta? Nevadí. Půjčovny SkiResort Live jsou dobře vybavené i pro tyto případy.– 3,5 km dlouhá trať z Černé hory do Janských Lázní. Vstup na ni je bezplatný. Největší půjčovna saní SkiResort Live je v budově dolní stanice kabinkové lanovky. Menší půjčovnu najdete i u horní stanice lanovky na Černé hoře. Sáňkařská cesta je otevřená denně v čase 9 – 16 hodin. Půjčení saní vyjde na 250 Kč/ den. V nabídce půjčovny jsou dřevěné a nově i kovové saně.– sjezd po Černohorské sáňkařské cestě s čelovkami a průvodcem. Aktivita vyjde na 400 Kč. Nutná je rezervace místa v kanceláři SkiResort Live, telefonicky na 733 737 840 nebo emailem na live@skiresort.cz



– 180 metrů dlouhou trať s klopenými zatáčkami najdete na Formánkách v Janských Lázních. Otevřená je denně v čase 10 – 19 hodin. Dráha je obsluhována pojízdným kobercem. Pět jízd vyjde na 200 Kč, deset jízd stojí 300 Kč.– místo vyhrazené pro bobování je v lokalitě Formánky v Janských Lázních hned vedle snowtubingové dráhy. I tato aktivita je otevřená denně do 19 hodin. Malí bobisté pro cestu na start mohou využít pojízdný koberec. Hodina bobování vyjde na 100 Kč. V půjčovně je možné vybírat z podsedáků, pekáčů, nebo skibobů. Půjčení vyjde na 50 Kč.– probíhá v LIVE parku Javor každý den v čase 16 – 17 hodin. Pro výjezd nahoru požívají děti pojízdný koberec dlouhý téměř 100 metrů. Hodina bobování vyjde na 100 Kč. V půjčovně je možné vybírat z podsedáků, pekáčů, nebo skibobů. Půjčení vyjde na 50 Kč.