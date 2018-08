Dá se zachránit utopený mobil? Odborníci mají jasné rady

U telefonu, který se nám podaří utopit nebo je vystaven extrémní vlhkosti, se může projevit celá řada problémů. Nejzávažnějším z nich je, že mobil nelze vůbec zapnout. Dalším typickým problémem je zhoršená kvalita zvuku, špatný kontakt při nabíjení přístroje či chytání signálu.

Postup “první pomoci“ se však liší podle typu jednotlivých telefonů. Některé se dají rozebrat, jiné už mají zabudovanou baterii a telefon nelze rozložit na jednotlivé části.

“V prvé řadě je dobrá babská rada dát telefon do rýže a co nejdříve vyhledat servisní středisko. Je nutné telefon nezapínat do elektrické sítě kvůli hrozícímu zkratu, a pokud to jde, tak ho rozebrat,“ radí Bc. Radomír Kišac z opravmobil.cz.

Jednotliví experti se však k “babským radám“, jak si v takovém případě pomoci, staví odlišně. Někteří doporučují alespoň na chvíli vložit telefon do nádoby s rýží. Podle jiných je to naprosto zbytečné a nepomáhá to.

“Lidé telefony dávají do rýže. Každý to může vyzkoušet, ale jen na chvilku. Jsou to však babské rady, nemyslím si, že by to nějak výrazně pomohlo,“ uvedla specialistka z Mobil pohotovosti.

Nejdůležitější je mobil vypnout a osušit ho. U telefonů s vyměnitelnou baterií je nutné vyndat baterii, rozebrat přední i zadní kryt a nechat mobil důkladně proschnout. Není však jisté, že začne znovu fungovat.

V případě, že chceme zachránit telefon se zabudovanou baterií, je nejlepší mobil odnést do nejbližšího servisu. “Samotná oxidace se čistí ultrazvukem ponořením do kapaliny, případně chemickými přípravky jako isopropyl, kontaktol atd.,“ dodává Kišac.

Pokud budete mít štěstí, telefon se rozjede bez vážnějších následků. Nejcennější rada na závěr zní: “PRAVIDELNĚ ZÁLOHUJTE“! Tak v případě poškození telefonu předejdete možným nepříjemnostem.