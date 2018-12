Co dělat v lavině? Jak vybrat lyže? Legenda lyžování poradí osobně

Freeride fest se bude konat na konci března (29. - 31.) v rakouském lázeňském středisku Bad Gastein. Program bude bohatý, aby si na něco přišel každý. "Najdete tam testy lyží, workshopy na různá témata, soutěže, freeride závod a samozřejmě bude i party na sněhu u ohně,“ vypočítává Robin Kaleta, který FreerideFest pořádá a je "guru" freeridu v Česku.

Mezi hodně oblíbené části této akce je školení s lavinovou výbavou – odborníci vám všechno na místě ukážou a vy si to sami můžete vyzkoušet – pro člověka, který vyhledává volný terén je to zkušenost k nezaplacení a vlastně i povinnost. "Princip pochopí každý rychle, důležité je ale čas od času si nanečisto lavinovou záchranu procvičit a tuším, že stejně psychika s každým při skutečné nehodě zacvičí jinak,“ vysvětluje Kaleta a dodává, že on naštěstí pod lavinou nikdy nebyl. "Musím zaklepat, ale moc jsem jich na vlastní kůži nezažil - tím myslím neviděl. A těch pár, co jsem viděl, skončilo vždycky happyendem. Já sám jsem ale pod lavinou nikdy nebyl,“ říká.

Pokud máte pocit, že musíte být zkušený lyžař, abyste mohli na Freeridefest, nebo Freeride kemp vyrazit, tak nemáte tak úplně pravdu. "Podmínkou je dobrá lyžařská úroveň fyzička. Zkušenosti s prašanem nutné nejsou, ale když je zájemce zvyklý alespoň na rozježděný sníh, je to výhodou. Mám takovou zkušenost, že největší problém mají racecarveři, kteří jezdí na frash tracku a v deset hodin dopoledne jdou ze svahu,“ vysvětluje Robin Kaleta.

Podívejte se na sestřih z loňského FreerideFestu, který byl ve znamení lyžování v 80. letech:

1805-Freeride fest 2018- 80s_v3_FINAL_titles from robinkaleta on Vimeo.

Problémem samozřejmě nejsou ani děti. Pro ty se organizují speciální rodinné kempy. "Věříme, že lze absolvovat rodinnou dovolenou, aniž by kdokoliv musel dělat kompromisy. Dítě si užije lyžování s vrstevníky pod dozorem na sjezdovce, rodiče si mohou freeridovat s koučem, nebo si jen tak zajezdit po sjezdovce a když to vyjde, tak mohou všichni společně na závěr dne jet ve vláčku prašanem rovnou do chaty,“ nabízí Kaleta variantu i pro rodiny s dětmi.

Robin Kaleta se svým týmem zorganizoval a absolvoval od roku 2008 asi 125 kempů, kterých se zúčastnilo asi 1300 lidí.