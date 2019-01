Co dům dal: 5 tipů na výrobu perfektního krmítka pro ptáčky!

Krmítko se bude skvěle hodit ke sčítání ptáků, které na našem území probíhá historicky poprvé o prvním lednovém víkendu, tedy od 4. do 6. ledna.

1. Soví krmítko z kartonu od mléka



Budete potřebovat:



- prázdný karton od mléka



- nůžky nebo menší řezák



- provázek



- tyčku od nanunku nebo malou větvičku



- lihovku



- dvě větší a dvě menší víčka od plastové láhve



- barvu (stačí např. tempera), štětec a šálek s vodou



- vteřinové lepidlo nebo tavná pistole



Krmítko z krabice od mléka může mít dvě varianty - ozdobenou nebo neozdobenou. My jsme se vydaly tou složitější, která ale určitě bude bavit třeba děti. Zaprvé je potřeba z krabice vylít opravdu všechen zbytek mléka. Následně karton natřete barvou ze všech stran. Nechte barvu pořádně uschnout. Poté se vrhněte do stříhání či vyřezávání. Pozor, pokud zvolíte řezák, nedávejte ho do rukou dětem, manipulovat by s ním měl jen dospělý člověk. Z boku krabice vyřežte či vystřihněte křídla jako na videu, stejně tak vytvořte obloukový otvor z přední strany krmítka.

Následně připevněte tavnou pistolí nebo vteřinovým lepidlem vždy menší a větší víčko k sobě, abyste vytvořili oko. S lepidlem ani pistolí by opět neměly manipulovat děti. Doprostřed menšího víčka nakreslete lihovkou černé kolečko a vybarvěte, abyste tak vytvořili panenku oka. Oči přilepte těsně vedle sebe na horní část kartonu. Buď ze zbytků kartonu nebo z nějaké stuhy vystřihněte zobáček a přilepte těsně pod oči. Pod bříško sovy připevněte tyčku od nanuku nebo větvičku, abyste tak vytvořili bidýlko. Nakonec už zbývá jen vystřihnout na vršku kartonu otvory, kterými provléknete provázek. Ptačí zob nasypejte do bříška "sovy", zavěste na strom a máte hotovo!

2. Pomeranč



Budete potřebovat:



- větší pomeranč (ideálně s tvrdší kůrou)



- nůž



- provázek



- lžíci



Výroba pomerančového krmítka je v podstatě podobná tomu z kokosu, oproti tomu je ale pomeranč poddajnější, lze do něj totiž jednodušeji řezat.



Stačí pomeranč rozpůlit na jednu větší a druhou o trochu menší polovinu. Dužinu opatrně vydlabejte lžící. Poté vezměte nůž či nůžky a vytvořte na spodní i horní polovině vždy čtyři dírky. Pozor, aby se vám kůra neprotrhla! Na vrchní, menší polovině ještě vytvořte dva otvory uprostřed, abyste pak krmítko měli za co zavěsit.



Poté už stačí nastříhat čtyři stejně dlouhé provázky, provléct je dirkami a zavázat. Jeden delší provázek provlékněte i vrchní částí pomeranče. Do spodní části nasypte semínka a máte hotovo!





Krásné krmítko z plechovky, praktické z plastové láhve nebo ekologické z šišky najdete na další stránce!