Tajemství kabelky vévodkyně Kate odhaleno. Má tam tyto čtyři věci

Zatímco ženy, které nepatří do královské rodiny, se snaží do své kabelky nacpat co nejvíce, vévodkyně z Cambridge takový problém nemá. Většinou nepotřebuje ani průkaz totožnosti ani peníze a už vůbec ne klíče, píše portál Daily Mirror.

Kate si tak většinou vystačí s malou kabelkou nebo psaníčkem. I přesto ale její taštička není prázdná, podle spisovatelky Marcii Moodyové obsahuje čtyři nezbytnosti. Informuje o tom v novém životopise vévodkyně nazvaném Kate: Biografie.

První předmět, který Kate v kabelce má, nosí u sebe zřejmě většina žen. Jde o malé zrcátko, které je perfektní, když si chce členka královské rodiny na poslední chvíli zkontrolovat svůj make-up nebo účes, než se setká s důležitými lidmi, případně fotografy.

K tomu slouží i druhá věc, kterou nosí - savý papír, díky kterému Kate nikdy neuvidíme s mastným nebo zpoceným obličejem. Další dva předměty už jsou znovu poměrně běžné. Jde o kapesník a balzám na rty, překvapivě ne rtěnku.

Pokud je ale Kate venku s dětmi, jako byla třeba na začátku června, kdy přišli podpořit tatínka, prince Williama, v pólu, nosí daleko větší kabelku. V ní má zřejmě uloženy všechny věci a hračky, které by princ George, princezna Charlotte a princ Louis mohli potřebovat.