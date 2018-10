Co předcházelo 28. říjnu 1918? Mohli jsme být i království!

Trvalo to 300 let. Dlouhé časy nadvlády habsburských císařů nastaly, když vojska českých stavů prohrála bitvu o osud své země - Bitvu na Bílé hoře. Někde uvnitř českého lidu ale po celou tu dobu musela žít myšlenka, že zase převezme vládu do svých rukou. A nakonec se to přes všechny útrapy podařilo. Jenže nejdřív musela přijít válka..

Zprvu se jí říkalo Velká a později světová. Na jejím počátku si lidé mysleli, že do Vánoc, bude po všem. Jenže situace se vyvíjela jinak. Historici se shodují, že to byl nakonec ten největší impuls vzniku Československa.

"Rakousko-uherská monarchie nebyla na tak dlouhou válku připravena, navíc sociální situace byla velmi špatná. V ten okamžik právě na podzim 1918 si myslim,že už bylo rozhodnuto, že Rakousko bude nějakým způsobem přestěvno," vyložil historik Ivan Šedivý.

Předcházela tomu ale mravenčí práce, odvaha a odhodlání několika mužů. Tím prvním byl profesor Tomáš Garrigue Masaryk a jeho bývalí studenti Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Všichni museli na začátku války odejít ze země. I v exilu ale věřili myšlence na samostatný stát, a tak za ni bojovali. OVšem jinak než uprostřed bitevní vřavy.

"Masaryk byl opravdu koncepční pracovník. Beneš byl pak ten, který nejvíc organizačně zajišťoval činnost a Štefánik byl svým způsobem muž, který otevíral politické salony - ať už ve Francii, nebo v Itálii," pokračoval historik.

Většina Čechů a Slováků v té době zatím ještě nic netušila, zatěžovaly je problémy války. V letech 1917 a 1918 už se ale pomalu začalo šeptat o velké změně. Prezident Masaryk mezitím dokonal svou misi.

"Je to právě 10 dní před 28. říjnem, kdy ve Washingtonu, kdy je dána ta známá Washingtonská deklarace, která vlastně vyhlašuje samostatné Československo," upřesňuje, jakým dokumentem byl založený nový samostatný stát.

A pak přišel "ten" den. Pondělí 28. října 1918. Den, kdy pršelo stejně jako dnes 28. října 2018 - a byla zima. Jenže v Praze bylo už od rána lidem spíš horko. Přišla totiž zpráva, že Rakousko je ochotné přijmout podmínky příměří.Veřejnost si to ale vyložila tak, že Rakousko kapitulovalo.

Taková novina se mezi lidmi rozšířila rychle, až už se pak nedala zastavit. Najednou měli všichni pocit, že jsou konečně svobodní.

((citace Isidor Zahradník)) "Jsme svobodní. Zde u stupňů pomníku českého knížete svatého Václava přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými, že ji chceme hájiti i svými životy," prohlásil tenkrát na Václavském náměstí Isidor Zahradník, jeden z organizátorů převratu. Tento spontánní proslov je také mnohými považovaný za počátek existence samostatné republiky.

Když se domácí politici doslechli, že k zemi padly první rakouské orlice a lidé spontánně vyhlašují samostatnost, věděli, že musí jednat. Báli se, aby vše neskončilo krveprolitím. Ten den ale nepadl jediný výstřel. Během dne se politikům podařilo přebrat většinu úřadů.

Mezitím se ve švýcarské Ženevě setkal Edvard Benše s Karlem Kramářem. Nebylo totiž ještě ani jasné, jak bude nový stát vypadat. Kramář byl pro království, Beneš ale rozhodl, že Československo bude republika.

Lidé v dalších městech a na venkově se o událostech tohoto dne nedozvěděli hned, ale až z novin následujícího dne, kde muži 28. října vzkázali svému národu:

"Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešním dnem v řadu samostatných kulturních států světa."