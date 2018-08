Co přinese nová Ordinace? Návrat staré známé i manželskou nevěru!

Mázlovi

Alena (Michaela Badinková) v den svatby s Čestmírem Mázlem (Petr Rychlý) porodila krásného syna Benjamina, otcem je ale její exmanžel Rytíř (Miroslav Etzler). Soužití ve zvláštním trojúhelníku pochopitelně nikomu nedělá dobře.

Východisko z prekérní situace vidí Čestmír jediné: najít Rytířovi ženu, a to hned! Ovšem nebyl by to Mázl, aby se mu situace nevymkla z rukou a původně ušlechtilý nápad s cílem učinit Rytíře šťastnějším a současně ochránit vlastní rodinné štěstí se neproměnil ve fiasko! Krásná Saša (Pavlína Němcová), kterou by rád Rytířovi dohodil, má totiž jiný zájem, a ten by se Aleně rozhodně nelíbil.

Bibi a Marek

Bibi (Marika Šoposká) a Marek (Štěpán Benoni) jsou konečně spolu, všemu a všem navzdory. Ani jeden ale není tak zaslepen láskou, aby neviděl, jak se jejich bývalí partneři Vojta (Ivan Lupták) a Inna (Zuzana Stavná) trápí.

Inna s Vojtou by mohli najít štěstí společně, situaci ale zkomplikuje Innino podezření, že po ní pátrá muž z její minulosti na Ukrajině. Je to jedna z jejích intrik ve snaze získat Marka zpátky, nebo má oprávněný strach o svůj život?

Marika

Marika Lukáčová (Andrea Růžičková) se po roční stáži v plzeňské nemocnici, kam utekla před zodpovědností a pronikavým pohledem Oty Kováře (Martin Stránský), vrací do Kamenice. Pokud si myslela, že začne znovu, od nuly a všechno bude zapomenuto, spletla se.

Minulost ji dožene, a to bolestněji, než by si dovedla představit. Život jí do cesty přivede novou posilu kamenické chirurgie, Jana Sekoru (Jan Hájek), který otevře staré rány.

Švarcovi

Bobo a Heluš (Martin Zounar a Martina Randová) žijí díky malému Hugovi (Matyáš Svoboda) jako spokojená rodina. Jejich výbušné povahy jim ale dlouhé trvání rodinného štěstí nedovolí.

V domácnosti Švarcových zřejmě nebude nikdy klid. Jejich vztahem na podzim otřese nevěra, která odstartuje vážnou manželskou krizi. Tanec mezi blesky pocítí především Švarcův syn Hugo.

Valšíkovi

Nátlak Leoše Máry (Robert Jašków) na Eduarda (Petr Štěpánek) v touze vydobýt si váženou pozici v kamenické nemocnici ještě zesílí. Eduard sice Márovým výhružkám dosud statečně odolával a na kýžené křeslo primáře namísto křiváka Máry už brzy dosadí novou tvář, Jana Sekoru (Jan Hájek), ale Mára se nevzdává.

A teď má navíc eso v rukávu. Dítě, které s ním čeká Eduardova dcera Tereza (Monika Zoubková). A zatímco Tereze pod srdcem roste nový život, v Márově hlavě se rodí děsivý plán. Získat vilu Valšíkových.

Hrzánovi

Jonáš (Milan Peroutka) chce s Denisou (Berenika Kohoutová) a jejími dětmi vytvořit hezkou rodinu. Být hlavou rodiny je ale mnohem těžší, než předpokládal. Jonáš potřebuje dospět a také vydělat víc peněz na chod rodiny, a to při studiu medicíny není vůbec snadné.

Denisa proto nastupuje na dispečink záchranky, kde pozná ovdovělého Petra Hanáka (Radim Fiala). Oba v životě potřebují pevný bod, oporu a porozumění. Ustojí Jonáš souboj se zkušenějším sokem? A najde cestu zpět ke své rodině - Květě (Klára Oltová), Vilíkovi (Roman Štabrňák) a Františce (Viktorie Rybová)?