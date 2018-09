Co s dopravou a bydlením v Brně? Odpoví kandidáti na primátora

Speciálního vydání předvolebního pořadu Napřímo se zúčastní kandidáti devíti stran, které mají v brněnských volbách největší šanci na úspěch. Debatou budou provázet dva moderátoři - František Bůžek a Jaroslav Brousil.

Za ANO přijde diskutovat Petr Vokřál, za KDU-ČSL Petr Hladík a za ČSSD Oliver Pospíšil. SPD bude reprezentovat Ivan Fencl, KSČM Martin Říha a ODS Markéta Vaňková. Hnutí Žít Brno zastupuje Barbora Antonová, Piráty Tomáš Koláčný a TOP 09 Vlastimil Válek.

Řeč bude o současném stavu Brna a o tom, co se stranám, které měly v uplynulém volebním období své členy ve vedení, podařilo a co naopak ne. Kandidáti by měli diskutovat také o tom, co Brňany nejvíce trápí a navrhnout řešení.

V posledních letech ubývá v Brně dostupného bydlení. Bytů je nedostatek a jejich cena letí raketově nahoru. Dalším problémem Brna je doprava a s tím související plánovaný přesun nádraží z centra na okraj města. I na tyto problémy se moderátoři v debatě zaměří.

Co dalšího Brňany trápí? Dozvíte se v reportáži TV Nova: