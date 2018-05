Co slyšíte vy? Tahle nahrávka rozhádala internet víc než šaty!

Internet znovu rozdělil hloupý spor. Lidé se hádají o to, zda robotický hlas na nahrávce říká jméno Yanny, nebo Laurel. Audio původně zveřejnil jeden z uživatelů na webu Reddit, poté se začal šířit i na dalších sociálních sítích.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15. kvtna 2018

Na twitteru zveřejnila příspěvek i Cloe Feldman, jen ten získal přes 80 tisíc sdílení. A stejně, jako tomu bylo u zlato-bílých či modro-černých šatů, existují komentující, kteří nechápou, jak může kdokoliv slyšet cokoliv jiného než oni.

Anketa Jaké slovo slyšíte? Yanny 60 9 hlasů Laurel 40 6 hlasů Hlasovalo 15 lidí.

"Je to Yanny. Poslouchal jsem to asi desetkrát a nechápu, jak je možné, že někdo slyší Laurel," píše třeba Kay. "Laurel. Co je tohle za čáry? Přicházím snad o rozum? Je to děsivé, jako s těmi šaty," komentuje další uživatelka.

Najdou se ale i tací, kteří slyší obě jména najednou. Jeden hlas mluví vyšším tónem a říká Yanny, zatímco hlubší hlas odříkává Laurel. Další zase ze začátku slyšeli jedno slovo, po několika posleších se to ale změnilo.

Jak je to možné? Podle odborníků, které citoval portál Huffington Post, opravdu autor v nahrávce smíchal dvě stopy. To, co slyšíte, ovlivňuje třeba i kvalita sluchátek, která máte, či váš věk. Mladší lidé a ženy slyší spíše vysoké tóny, se stářím se tato schopnost snižuje.