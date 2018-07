Co to proboha je?! Vyděšená matka sdílela fotku divného tvora

"Co to sakra je? Nejdřív jsme mysleli že se naše kočka vykálela, ale... má to oči... a ústa..." začala příspěvek zděšená žena na oblíbeném britském rodičovském portále Mumsnet.

"Bylo to dnes ráno na našem dvorku, ale teď už to zmizelo do křoví. Takže potřebuji vědět a) co to je, b) jestli to může ublížit kočkám a jestli je to obecně škodlivé. Nemusím snad dodávat, že už nikdy nevyjdu na zahradu!" dodala žena.

V dalším příspěvku připsala, že je tvor dlouhý několik centimetrů. Hrozila také, že kvůli němu "zapálí celou zahradu", jak uvedl web The Sun.

Někteří komentující vyjadřovali podobné zděšení jako samotná žena. "Vypadá to děsivě. Opravdu strašidelně, nahání to hrůzu," napsala jedna v žena v komentáři a další se přidala: "doufám, že se nic podobného nikdy nerozhodne usadit na mojí zahradě!"

Ostatní ale přišli s rozumným vysvětlením, jde totiž pravděpodobně o housenku krásného nočního motýla - lišaje vrbkového. Ti se podle komentujících pohybují především v oblastech, kde rostou vrbovky úzkolisté a fuchsie.

"To, co se vám zdá jako oči a ústa, jsou ve skutečnosti jen skvrny a zároveň nástroje k obraně," vysvětlila jedna žena. Larva lišaje vrbkového může dorůstat až 9 centimetrů.

V raném stádiu života je zelená, pak se zbarví do tmavohněda. V dospělosti vyrůstá housenka v nádherného motýla, který není zbarvením typickým zástupcem můr.

Lišaj vrbkový se hojně vyskytuje i u nás. "Pokud budete mít štěstí a motýl večer vlétne otevřeným oknem za světlem k vám domů, spatříte téměř výstavní exemplář. Růžový lišaj je totiž opravdový krasavec. Dosahuje rozpětí křídel kolem 65 mm," uvádí web priroda.cz.

Pokud tedy žena poslechne názory v diskuzi a uvěří, že jde skutečně o housenku, vykuklí se jí na zahradě nádherný motýlí druh.