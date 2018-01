Čím se trápil herec Marián Labuda před smrtí? Měl velké přání

Slovensko stále vstřebává smrt herecké legendy Mariána Labudy. Přátelé a kolegové na něj vzpomínají jenom v dobrém. Známí z jeho okolí nyní slovenským médiím prozradili, co hereckou legendu trápilo před smrtí nejvíce.

Obyvatele Hontianckých Nemcí Labudova smrt šokovala, a to především proto, že se hercův zdravotní stav v poslední době zlepšoval. "Byl na tom dobře. Po prvním kolapsu se musel zotavit, ale pomalu se dostával do formy. Zpráva o jeho odchodu nás překvapila, nečekali jsme to," uvedl pro server Pluska.sk hercův kamarád Jozef Kracina.

V poslední době však herce trápilo nejen zdraví, ale především méně pracovních nabídek. "Už ho tolik neobsazovali a to mu přirozeně chybělo, když byl celý život aktivní," doplnil Kracina. Velkým Labudovým přáním bylo dostat ještě jednu hereckou příležitost.

Do rodné vesnice se vracel často a udržoval kontakty se i svými starými kamarády. Jedním z nich byl také spolužák Milan Marunčiak, se kterým Labuda na škole seděl v lavici. "Už na škole byl výrazný typ. Vždy sršel humorem. Zůstali jsme v kontaktu i poté, co odešel do Bratislavy. Pomáhal jsem mu dokonce stavět chatu," svěřil se Marunčiak.

Herec zkolaboval 5. ledna před svým domem, když chtěl vyjet z garáže. Ani přivolaní záchranáři mu nedokázali pomoci. Na stejném místě přitom zkolaboval před dvěma lety. Tehdy se spekulovalo o mrtvici, na vině však byla cukrovka. Tato nemoc Labudu trápila dlouhodobě.