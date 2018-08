Co zabilo turisty v Hurghadě? Odborníci mají ČTYŘI VARIANTY

Policisté stále rozplétají tajemnou smrt 69letého Johna a 65leté Susan Cooperových v egyptském letovisku. Úřady nejdříve tvrdily, že manželé odešli přirozenou smrtí - John na infarkt, Susan pak utrpěla šok a zemřela žalem. Pitva ale prokázala respirační potíže.

Co přesně bylo příčinou úmrtí, by měly odhalit další testy, které vyšetřovatelé nařídili. Jejich výsledky by měly být známy do týdne. Mezitím se vyrojily stížnosti na hotel Steigenberger Aqua Magic, kde turisté zemřeli. Píše o tom portál The Sun.

Otrava jídlem

Desítky lidí se po smrti Johna a Susan obrátili na cestovní kancelář Thomas Cook, která zájezd pořádala, s tím, že mají také zdravotní potíže. V hotelu podle některých svědků podávali syrové maso, jak potvrdilo i několik fotek.

Stovky lidí pak cestovka z hotelu evakuovala, protože stížnosti se začaly množit. Nejčastěji se u nich objevilo zvracení, průjmy a křeče v břiše, které mohou doprovázet střevní chřipku. Asi 40 klientů v posledních čtyřech letech cestovku či hotel žalovalo.

Podle některých odborníků mohli John a Susan přes smrtí trpět botulismem, což je extrémní forma otravy jídlem. Vyskytuje se zřídka, má ale fatální následky. Do těla se dostane jed produkovaný bakteriemi, což vede k postupnému ochrnutí svalstva a udušení za plného vědomí.

Sprej proti štěnicím

Britové George a Eileen Everittovi zemřeli v Thajsku za stejně záhadných okolností jako John a Susan v Egyptě. Utrpěli infarkt jen několik minut po sobě, přestože rodina tvrdila, že žádné problémy se srdcem v minulosti neměli.

Nakonec se ukázalo, že za jejich smrt může chemický sprej, který zaměstnanci hotelu užívali proti štěnicím. "Právě dezinfekce hotelového pokoje by mohla vysvětlit úmrtí a choroby, o kterých bylo informováno," uvedl profesor Joel Coats ze státní univerzity v Iowě.

Klimatizace

Hosté v hotelu si kromě zažívacích potíží stěžovali také na bolest hlavy, problémy s dýcháním či dokonce vodu na plicích. Podle lékařů všechny tyto symptomy odpovídají legionářské nemoci, která se přenáší klimatizací, vzduchotechnikou nebo vodovodními sítěmi.

Klimatizace bývá také příčinou rozšíření oxidu uhelnatého, který je značně jedovatý. Při špatném odvětrávání prostor pak může dojít k otravě. Projevuje se dýchacími obtížemi, poté se zastaví krevní oběh.





Bazén

Několik klientů hotelu popsalo, že jiní hosté měli tak nekontrolovatelný průjem, že se vykáleli do bazénu. Než stihli pracovníci bazén uzavřít a vydezinfikovat, nejméně několik minut to trvalo. Nakazili se tak bakteriemi, které byly ve fekáliích. Podle nedávné studie za 14 let kvůli bakterii kryptosporidie zemřelo osm Američanů, 30 tisíc se nakazilo.