ČOI řeší nový druh podvodů! Výrobci lžou ve složení oblečení

Česká obchodní inspekce se setkala s novým druhem podvodů. Výrobci oblečení i koberců a závěsů uvádějí na štítcích lživé údaje o složení. Například místo šatů, které by měly být ze 100% bavlny, si ve skutečnosti koupíte výrobek z jiného materiálu. Prodejcům takto označeného zboží hrozí pokuta až do pěti miliónů korun.

Známe to asi všichni, koupíme si nový kousek do šatníku, jenže radost nás může rychle přejít a to hlavně po vyprání. Pokyny perte na čtyřicet se stejně barevným oblečením jsme dodrželi, ale přesto místo dokonalých šatů z pračky vytahujeme hadr na podlahu. Chyba ale nemusí být na naší straně.

Podle odborníků se na informace uvedené na etiketách nedá vůbec spolehnout. "Setkáváme se s tím velmi často, že jsou uvedené falešné a nepravdivé údaje na etiketě a může dojít k velkému poškození anebo ke zničení," vysvětlila majitelka čistírny Pavlína Pichler.

Čistírny se tak často raději spoléhají na své dlouholeté zkušenosti. Případů, kdy prodejce uvádí nepravdivé složení na štítcích, případně neuvádí popisky v češtině, přibývá. Obchodní inspekce nedávno provedla 117 kontrol, u 60 odhalila pochybení. Nejvíc prodejců zkontrolovali na Vysočině a v Jihočeském kraji. Z 54 jich 25 klamalo zákazníky. A jiné to nebylo ani v dalších krajích.

"Například v mnoha kusech bylo 85 procent uvedeno jako složení bavlna, ale fakticky v 97 procentech to byl polyester," uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

"Můžou být různé alergie nebo reakce na jednotlivá vlákna nebo textilie. Z toho důvodu je potřeba to uvádět v souladu se skutečností," vysvětlil ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička.

Pokuty za špatné označení jdou vždy za prodávajícími a ne za výrobcem.