ČR se rozloučí s pronásledovaným kardinálem Josefem Beranem

Kardinála Josefa Berana, kterého pronásledovali komunisté i nacisté, čeká dnes poslední cesta. Rakev s jeho ostatky bude totiž dopoledne převezena ze Strahovského kláštera do katedrály svatého Víta na Pražském hradě.

Vojenský speciál s Beranovými ostatky dosedl na kbelské letiště v pátek vpodvečer. Při té příležitosti se rozezněly zvony v celé republice. Vzdát duchovnímu hold přišel na letiště i předseda Senátu Milan Štěch s ministryní obrany Karlou Šlechtovou.

reklama

Poté byly kardinálovy ostatky převezeny do areálu Strahovského kláštera do Baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Právě odtud v sobotu v deset hodin dopoledne vyrazí smuteční procesí na Pražský hrad.

Rakev poveze pohřební kočár tažený šestispřežím starokladrubských vraníků. Procesí zamíří na Hradčanské náměstí k Arcibiskupskému paláci a následně do areálu Pražského hradu a do katedrály svatého Víta.





Tady také povede kardinál Dominik Duka bohoslužbu. Po skončení mše bude rakev s Beranovými ostatky až do pondělního večera v katedrále vystavena. Poté bude Beran uložen do sarkofágu přímo v katedrále.

Josef Beran měl velmi pohnutý osud - pronásledován byl nejprve nacisty a později i komunisty. Ti mu v polovině šedesátých letech dali možnost odcestovat do Vatikánu.

Mělo to ovšem háček - Beran mohl odcestovat, nesměl se ale do vlasti vrátit. Komunisté dokonce zakázali i jeho pohřeb v jeho domovině. Beran zemřel v roce 1969 v 80 letech. Jeho ostatky se tak do vlasti vrátily po bezmála padesáti letech.

Pusťte si páteční reportáž: