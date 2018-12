ČSSD chce obědy pro děti zdarma. Návrh předloží sněmovně

Změna má podle ČSSD umožnit dětem ze znevýhodněných podmínek účastnit se všech školních aktivit. Pro veřejné rozpočty bude novinka znamenat výdaj 5,4 miliardy korun na jeden školní rok. Dosud doplácejí na obědy ve školních zařízeních rodiče předškoláků 35 korun na den, děti školáků 25 korun.

Anketa Měly by mít děti obědy ve školách a ve školkách zdarma? Ano, ve školách i ve školkách 26 5 hlasů Ano, ale pouze ve školkách 0 0 hlasů Ne 74 14 hlasů Nevím / je mi to jedno 0 0 hlasů Hlasovalo 19 lidí.

Pokud bude změna školského zákona schválena v předloženém znění a začne platit od září 2020, v daném roce bude stát 1,8 miliardy korun navíc.

"ČSSD u předlohy očekává podporu ze strany hnutí ANO," uvedla Valachová. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle ní dal najevo, že návrh podpoří.

Jsem naden. @AndrejBabis podle mdi podporuje obdy zdarma pro pedkolky a pro 1. stupe Z. Skvle, nejrychlej by bylo, kdyby s kolegy z ANO pipodepsat mj poslaneck nvrh. ekala jsem kolem nvrhu urputn boj. Mon to pjde rychle. Pardn zprva pro esk dti. — Kateina Valachov (@katavalachova) 2. prosince 2018

Toto tvrzení potvrzují i jeho slova z minulého týdne, kdy Babiš přišel se stejnou myšlenkou. "Poprvé jsem to viděl ve Finsku, tam to mají dokonce od roku 1948, mají to Slováci na prvním stupni a poslední stupeň MŠ a má to i Maďarsko," řekl předseda vlády.

Obědy zdarma zvýšily docházku dětí z chudých rodin

Dětem od tří do 15 let z chudších rodin nyní pomáhá docházet do školních jídelen program ministerstva sociálních věcí dotovaný z evropských fondů. Ministerstvo ho vyhlašuje vždy jen na jeden rok, v tomto školním roce je do něj zapojeno devět krajů.

V Česku se díky němu v tomto školním roce pravidelně stravuje ve 480 školách zhruba 6000 dětí. Například Praha je do programu bezplatných obědů pro školáky a předškoláky zapojena od roku 2016. Letos se ho účastní 78 škol, ve kterých dostává jídlo zdarma zhruba 350 dětí. V mateřských a základních školách se v Praze vzdělává dohromady kolem 140.000 dětí.

Projekt začal v Česku před dvěma lety, kdy se ve zhruba 80 školách Libereckého a Jihomoravského kraje bezplatně stravovalo přibližně 520 dětí. Další rok se připojily Kraj Vysočina a Praha, o rok později se přidaly Královéhradecký, Karlovarský, Zlínský, Moravskoslezský a naposledy Plzeňský kraj.