ČSSD si zakázala spolupráci s SPD, s ANO bude jednat dál

Širší vedení sociální demokracie dnes přes kritické hlasy nezrušilo další vyjednávání o vládní koalici s ANO, která by se opírala o hlasy KSČM. Rozhodnutí o vstupu do takového kabinetu nechá na svých členech, kteří o jej určí v referendu do dvou měsíců. ČSSD si také rozhodnutím svého ústředního výkonného výboru zakázala spolupráci s hnutím SPD Tomia Okamury na celostátní úrovni. Již dříve odmítla být ve vládě, která by se opírala o hlasy SPD.