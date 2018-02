ČSSD teče do bot: Prodali by kandidáti na předsedu Lidový dům?

Už jen šest dní dělí sociální demokracii od nejzásadnějšího sjezdu posledních let. O vedení strany, která se zmítá v problémech, se uchází šest mužů a jedna žena. Budoucí předseda ČSSD bude muset mimo jiné vyřešit zoufalou finanční situaci. Proto jsme se kandidátů zeptali, zda by například byli ochotni prodat sídlo a jeden ze symbolů strany - Lidový dům v centru Prahy.

ČSSD sídlí v Lidovém domě v Hybernské ulici v samém srdci Prahy. Adresa velmi lukrativní. Podle posledních odhadů se cena sídla sociálních demokratů pohybuje mezi jednou a půl až dvěma miliardami korun.

reklama

Šest mužů a jedna žena se chce postavit do čela strany už tuto neděli. Většina z nich by pražské sídlo strany neprodala za žádných okolností.

"Lidový dům není na prodej. Sociální demokracie má vyjednány příslušné úvěrové rámce a pokud by došlo k tomu, že prohrajeme naše dovolání u ústavního soudu a budeme nuceni pohledávku uhradit, tak jsme připravení načerpat úvěr a problém vyřešit," myslí si Jan Hamáček.

"Lidový dům je symbolem sociální demokracie a mělby i nadále zůstat symbolem sociální demokracie," tvrdí Miroslav Krejčík.

"K tomu není v podstatě vůbec žádný důvod. Strana na to není zas až tak špatně," dodal Jan Jukl. Další z kandidátů na šéfa strany Milan Chovanec odpověděl velmi stručně: "Neprodal."

Jiří Zimola by se nutnému prodeji nebránil, pokud by to stranu jako celek zachránilo. "Kdybych si měl vybrat, jestli Lidový dům jako nemovitost v Hybernské, anebo všichni okresní a krajští tajemníci a práce pro ně, vždycky si vyberu ty lidi," řekl Zimola.

Olomoucký primátor by Lidový dům prodal jen v nejkrajnějším případě. "Já se nedomnívám, že je nezbytně nutné prodávat Lidový dům. Já se domnívám, že je možné jít i cestou jinou. Například jistého výraznějšího pronájmu," popsal Antonín Staněk.

Jediná žena mezi kandidáty na předsedu ČSSD Romana Žatecká se k případnému prodeji Lidového domu nevyjádřila.