ČSSD za pět resortů bude jednat o vládě! Babiš nemá místo jisté

Sociální demokraté obnoví jednání o koaliční spolupráci s hnutím ANO. Po zhruba dvě a půl hodiny trvajícím zasedání širšího vedení to oznámil předseda strany Jan Hamáček. ČSSD se tak rozhodla poté, co jí hnutí nabídlo pět resortů včetně ministerstva vnitra. Případnou spolupráci chce strana podmínit odchodem Andreje Babiše z vlády v případě, že bude prvoinstančně odsouzen.

"Nebylo jednoduché rozhodování, neznamená to, že do té vlády vstupujeme," uvedl. Dodal, že pro pokračování jednání hovoří například to, že ve vládě budou moct sociální demokraté prosadit růst důchodů, obnovení proplácení nemocenské a bránit privatizaci školství a zdravotnictví.

Vedle ministerstva vnitra, jehož vedení ČSSD má zajistit, že policisté vyšetřující trestně stíhaného premiéra v dotační kauze nebudou vystaveni nátlaku, by měli sociální demokraté získat pro prosazování jejich programu zásadní ministerstvo práce a sociálních věcí, dále resort zemědělství, kultury a zahraničí, nebo obrany.

Formulace v koaliční smlouvě pak má zajistit, že člen vlády odstoupí v případě prvoinstančního odsouzení, což míří na Babiše. "Pokud neodstoupí, platnost koaliční spolupráce skončí," uvedl místopředseda Roman Onderka. Později dodal, že Babiš se v tomto bodě "kroutí".

Součástí jednání budou podle Hamáčka i pojistky, které by měly zajistit, že sociální demokraté nebudou přehlasováváni, jak se to ve čtvrtek stalo v případě obsazení sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. "Budeme se k tomu muset vrátit, možná to zapříčinilo, že debata byla tak dlouhá," uvedl Hamáček. Řekl také, že očekává připojení zástupců KSČM do jednání s ANO.

ANO po přerušení rozhovorů v pondělí přišlo s nabídkou na jejich obnovu na základě výzvy výboru hnutí, který variantu koalice s ČSSD upřednostnil před podporou KSČM a SPD, doporučovanou prezidentem Milošem Zemanem. Hamáček s nabídkou hnutí ANO ve čtvrtek seznámil Zemana, teprve dnes se oficiálně dočkali straníci prostřednictvím svých zástupců na předsednictvu.

Předsednictvo ČSSD před dvěma týdny jednomyslně podpořilo rozhodnutí vyjednavačů ČSSD rozhovory s ANO ukončit. Sociálním demokratům vadila přítomnost trestně stíhaného Babiše ve vládě. Oslyšen byl tehdy navíc i jejich alternativní požadavek, aby v případě účasti Babiše ve vládě drželi post ministra vnitra.

Vyjednávání by v ideálním případě podle místopředsedy ČSSD Martina Netolického mohla vyvrcholit do konce příštího týdne, kdy by se dohodou mohlo znovu zabývat předsednictvo ČSSD a o den později ústřední výbor strany v Hradci Králové. Pokud by byla dohoda uzavřena, museli by ji potvrdit ještě členové sociální demokracie v referendu.