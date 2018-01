Čtenáři TN.cz zachránili jeho dětem Vánoce. Teď se bojí, co dál?

Před Vánoci jsme vás informovali o případu Romana, tatínka samoživitele, který je na výchovu tří dětí sám, zatímco jeho žena utekla a pobírá na děti veškeré dávky. Roman se s ženou sice rozvádí, ale než bude rozvod dořešen, sám na dávky nárok nemá, přestože o děti pečuje výhradně on.

Čtenáři TN.cz Romanovi neváhali pomoci a jen díky nim svým dětem dokázal zachránit Vánoce. Těžké období však Romanově rodině nekončí. Tíží ho totiž problémy s bytem a on se nyní bojí, že s dětmi nakonec skončí na ulici.

"Vánoce byly super, nikdo si ani neumí představit, jak moc mi lidi pomohli. Nebýt jich, už bych byl úplně na dně," přiznal Roman TN.cz. O jeho příběhu jsme poprvé informovali ZDE.

Hned druhý den po uveřejnění článku s Romanovým telefonním číslem mu od jednoho muže přišlo 10 000 Kč. A to nebyla jediná částka, kterou Roman od lidí obdržel. Celkem mu lidé poslali zhruba 37 400 Kč.

"Jedna paní mi poslala 8 000 Kč a její syn potom ještě dalších 5 000 Kč. Jsou úžasní, hrozně moc jim děkuji," dojal se Roman, když na šťastné chvilky vzpomínal.



Kdo nemohl pomoci finančně, poslal rodině alespoň balík s oblečením pro děti, někteří dokonce přidali vánoční cukroví. "Kdyby mi ti lidi nepomohli, nevím, kde bych teď byl nebo co bych dělal. Nejde o mě, ale jde o ta děcka. Zachránili jim Vánoce."



Chvíle radosti však v Romanově domácnosti vystřídaly bohužel opět chvíle strachu. Situace s jeho ženou se totiž nijak nelepší a Roman stále nemá na děti žádný příjem. Navíc se v řádu několika měsíců bude nejspíše muset z družstevního bytu, který je psán na manželku, vystěhovat.



"Nějaké peníze od lidí mi zbyly. Koupil jsem dětem jen to nejnutnější, boty a bundu pro nejmladší dceru a pár dárečků. Peníze si šetřím, protože nevím, co bude. Manželka mi z přídavků dává jen asi 7 000 Kč a já nemám, jak bych našetřil na kauci v novém bytě. Navíc nemáme pračku a já ji nechci pořizovat, protože nevím, co bude za pár měsíců, jestli neskončíme na ulici. Oblečení peru v ruce," svěřil se s tíživou situací Roman.

Úřady pro Romana podle jeho slov nemohou nic udělat. Přídavky na děti stále pobírá manželka, která vždy tvrdí, že je muži předává. Ve skutečnosti mu dá však jenom část. Přepis dávek na Romana však může trvat i několik měsíců a do té doby bude Roman s dětmi bez příjmu.

"Nejvíc bych si přál, aby naše rodina byla zase úplná a šťastná, ale to nejde. Nezbývá mi než doufat, že se úřady umoudří a začnou jednat rychleji, abych s dětmi neskončil na dlažbě," přiznal Roman.



Pokud chcete Romanovi poskytnout pomoc jakoukoli formou, ať už finanční nebo například nějakou poradenskou činností, neváhejte jej kontaktovat na telefonním čísle +420 704 528 320.