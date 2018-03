Ctěte Ústavu, vzkazují studenti politikům. Ve čtvrtek jdou do ulic

Anketa Je správné, že studenti chtějí stávkovat kvůl politické situaci v zemi? Ano. I studenti mají právo na názor 29 2113 hlasů Ne. Mají se učit 71 5170 hlasů Hlasovalo 7283 lidí.

Protest bude mít na různých školách a v různých městech rozdílnou podobu - někde studenti jen vyjdou před školy nebo na dvůr, jinde se ovšem vydají do ulic a na náměstí, kde mají připravený doprovodný program.

"V Brně akce proběhne na Náměstí Svobody od 12:00 do 13:00 a pokračuje od 13:30 do 14:30 v Divadle Bolka Polívky debatou o současné politické krizi," napsala do redakce TN.cz jedna z organizátorek akce Šárka Václavíková.

Den před startem protestu bylo v seznamu účastnících se škol na 200 vzdělávacích institucí z celé republiky - skoro polovina z nich je z hlavního města.

Protestu se ovšem hodlají zúčastnit i studenti třeba z Liberce, Kladna, Děčína, Uherského Hradiště, Strakonic či Zlína. A o co vlastně účastníkům protestu jde?





Chtějí, aby "vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky". Vadí jim, že premiérem je člověk, který čelí trestnímu stíhání a který podle nich vědomě spolupracoval s StB.

Rovněž vyzývají prezidenta, aby "ctil Ústavu ČR a její morální hodnotu". Organizátoři také uvádějí, že i když jde primárně o studentský protest, zúčastnit se může každý, kdo s požadavky souhlasí.