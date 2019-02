Čtyři děti uhořely při požáru. Otec skákal s batoletem z okna

Domem na sídlišti v britském Staffordu otřásl kolem půl třetí v noci výbuch plynu. V ničivých plamenech našly smrt čtyři děti. Osmiletý Riley, šestiletý Keegan, tříletý Tilly, a čtyřletá dívenka Olly zemřeli v noci z pondělí na úterý.

Část střechy domu se při požáru zhroutila, okna byla rozbitá. "Ohledávání ohořelého domu stále pokračuje. Bohužel musím sdělit, že při požáru přišly o život čtyři děti," řekl v úterý dopoledne mluvčí staffordských hasičů.

Rodičům Natalii Unittové (24) a Chrisi Moultonovi (28) se i s jejich ročním syn Jackem podařilo uniknout. Otec Chris měl podle sousedů před plameny vyskočit i s batoletem v náruči z okna. S popáleninami a po nadýchaní kouřem byli všichni tři odvezeni do nemocnice. Podle lékařů jsou však jejich prognózy na uzdravení dobré. "Jejich zranění nejsou život ohrožující," sdělili zasahující záchranáři.

Sousedé říkají, že oheň vypuknul v jednom z dětských pokojů, než se rozšířil do zbytku domu. Paní Pickeringová, která žije ve vedlejším domě, uvedla: "Když jsem viděla z domu stoupat plameny, okamžitě jsem volala hasiče. Myslela jsem, že jsou všichni z domu pryč.“ Další soused dodal: "Mám také děti a nedovedu si představit, co to musí být pro rodiče za bolest."

Zdrcení sousedé pokládají na místo tragédie květiny a plyšové hračky. Sophie Floodová, kamarádka zraněné Natalie, se vyjádřila pro deník Daily Mail: "Nevím, jak se s tím Natalie dokáže vyrovnat.“ Pak se rozpovídala o dětství maminky tragicky zemřelých dětí. "Natalie byla jako malá šikanovaná ve škole,“ vzpomínala. "Všechno, co kdy v životě chtěla, bylo mít rodinu. Žila pro ty děti. Byly její svět."



Nejstarší z dětí, osmiletý Riley, byl Nataliiným synem z předchozího vztahu. Rileyho otec, osmadvacetieltý Michael Holt, je podle svého bratrance bez sebe žalem. "Nedokáže ani mluvit," sdělil. Otcem ostatních tří zesnulých dětí je Chris.