Čtyři mladíci ve felicii vyrazili za dívkami, dva při nehodě zemřeli

Tragickou srážku vyšetřují od sobotního večera slovenští policisté. Žlutá felicie se čtyřmi mladíky ve věku od 15 do 23 let se večer srazila mezi Prešovem a obcí Bzenov s tmavým renaultem. Chlapci podle TV Markíza mířili za svými přítelkyněmi do nedaleké obce. Dva z nich při nehodě zemřeli.