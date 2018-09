Vlak srazil děti, které jely do školky. Čtyři nepřežily, jedno je zraněné

Tragicky skončila dnes ráno pro čtyři děti cesta do školky v Nizozemsku. Do "nákladního" kola, které v zemi rodiče často používají k převážení dětí, narazil vlak. Zemřely čtyři děti. Jedno dítě a žena, která řídila, jsou ve vážném stavu. Na nehodu upozornily nizozemské noviny De Telegraaf.

Nehoda se stala kolem půl deváté na železničním přejezdu v městečku Oss, které leží asi sto kilometrů jihovýchodně od Amsterodamu poblíž hranic s Německem. Událost vyšetřuje Bezpečnostní rada Nizozemska se sídlem v Haagu.

"Stojíme za rodinou, se školou a všemi, kterých se to týká," sdělila podle britského portálu The Independent starostka města Oss Wobine Buijs-Glaudemansová. "Je to velmi smutný den, strašná tragédie pro všechny příbuzné. Nejsou slova, která by to dokázala popsat," uvedl ředitel státní železniční společnosti ProRail Pier Eringa.

Železniční přejezd, na kterém se nehoda stala, je vybavený bezpečnostními světly a barevně značenými závorami, podobnými, jaké jsou i na českých železničních přejezdech. Kolo podle policie patří jeslím v Ossu.

Elektrické nákladní kolo má v přední části dřevěnou nebo plastovou korbu. Původně se používalo na převoz zboží, v současnosti je ale velmi oblíbené mezi nizozemskými rodiči, kteří tak vozí menší děti.