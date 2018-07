Čtyři slavné pláže Evropy

Už jste navštívili některou z nejznámějších pláží v Evropě? Ačkoli jsou tyto pláže notoricky známé, naživo jsou ještě krásnější než na fotkách a zkrátka stojí za to vidět je na vlastní oči!

Pláž Navagio – Zakynthos





Pokud se letos vydáte na řecký ostrov Zakynthos , neměla by mezi Vašimi fotkami z dovolené chybět ani fotka z pláže Navagio. Slavná pláž se zářivě bílým pískem, obklopená mohutnými skálami má zvláštní atmosféru, mimo jiné i díky ztroskotané lodi, která se zde nachází od 80. let. Dostanete se sem jedině přes moře. Užijte si tedy lodní výlet podél pobřeží i s koupáním na této slavné pláži. Nejen pláž Navagio je však důvodem pro návštěvu Zakynthosu. Všude na ostrově Vás čeká krásné koupání, nezaměnitelná řecká atmosféra a vynikající jídlo. Pokud se na dovolené rádi bavíte, vyzkoušejte klubový hotel Strofades Beach Alexandria Club , kde se o bohatý program pro děti i dospělé postará český animační tým CK Alexandria.Snad nejčastěji zobrazovaná chorvatská pláž Zlatni rat česky také Zlatý roh či Zlatý mys se nachází na jihu ostrova Brač a měří asi 630 metrů. Tato oblázková pláž, která nabízí skvělé koupaní, získala ocenění Modré vlajky pro svoji kvalitu a čistotu. Ostrov Brač je tedy ideální cíl pro lodní výlet. Pokud se rozhodnete pro dovolenou v Chorvatsku , můžeme rozhodně doporučit!Španělský ostrov Menorca se vyznačuje krásnými plážemi. Ať už zvolíte jih nebo sever ostrova, rozhodně nešlápnete vedle a natrefíte na nádherné koupaní. K těm nejznámějším plážím patří například pláž Macarelleta, která se nachází na jihu ostrova a moře zde má neuvěřitelně tyrkysovou barvu. Menorca byla v dřívějších letech ve stínu svých slavnějších baleárských ostrovů, jako Ibiza či Mallorca, přehlížena, ale v poslední době její popularita strmě stoupá. Objevte i Vy krásy tohoto ostrova a pro svou dovolenou zvolte například klubový hotel Aguamarina Alexandria Club , kde se můžete těšit na aquapark, tobogány a skvělé zázemí ideální pro rodiny s dětmi.Pláž Prasonisi se nachází na samém jihu řeckého ostrova Rhodos . V tomto místě se setkávají Středozemní a Egejské moře. Tato dvě moře jsou zde oddělena právě pláží Prasonisi. Známá pláž se nachází asi 90 km od hlavního města ostrova, a kromě poutavých pohledů nabízí svým návštěvníkům i rozmanité možnosti vodních sportů. Ať už Vás tedy láká klasické surfování nebo byste rádi vyzkoušeli například kitesurfing, zde je to pravé místo. Výlet na pláž Prasonisi můžete podniknout například z hotelu Evita Beach Alexandria Club.