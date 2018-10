Zmizel Josef (64). Špatně chodí a je nezvěstný už dva dny

Josef Kellner odešel v sobotu z domova v Horním Slavkově okolo 9. hodiny ráno a už se nevrátil a ani o sobě nedal vědět.

Josefu Kellnerovi je 64 let, vypadá ale na 70 až 75 let. Je 170 cm vysoký, hubené postavy. Má krátké šedé vlasy a krátce střižené vousy.

Na sobě by mohl mít šedý svetr, černé kalhoty, na nohou křiklavě oranžové boty. Josef špatně chodí a tak při chůzi používá chodítko.

Sokolovští policisté po něm pátrají už dva dny. A pokračovali i v pondělí. Desítky policistů prohledávali terén a okolí seniorova bydliště. S žádostí o pomoc se obrátili i na veřejnost.

Pokud by někdo pohřešovaného zahlédl nebo by o něm měl jakékoliv informace, kde by se mohl pohybovat, ať kontaktuje policejní linku 158.