Čtyřnásobný vrah Kevin Dahlgren spáchal ve vězení sebevraždu!

Mluvčí hradecké krajské policie Alena Kacálková ČTK řekla, že ve věznici Valdice vpodvečer zemřel vězeň a policii byla událost nahlášena na linku 158. "K totožnosti mrtvého se nebudeme vyjadřovat. Na místě je výjezd kriminalistů a vše vyšetřujeme," uvedla. Dodala, že bude provedena pitva.

Mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová TV Nova potvrdila, že v jedné z věznic zemřel odsouzený. "Případ je nyní předmětem vyšetřování. Bližší informace do ukončení vyšetřování nebudeme komentovat," dodala.

Dahlgren loni v září podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Jeho obhájce v něm navrhoval, aby mladý Američan místo výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Tehdy dvacetiletý Dahlgren zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně byl zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy paké rozhodly o jeho vydání do ČR. Dahlgren, původem z Kalifornie, se v České republice nějakou dobu živil jako učitel angličtiny, zavražděná žena byla jeho sestřenicí.

Američan se již při pobytu ve vazební věznici pokusil pořezat břitem, poté se strážci pokusil vytrhnout obušek. Dahlgrenovi pak strážci dali pouta a Dahlgren následně skončil na psychiatrickém oddělení vazební nemocnice. Dahlgren podle zprávy z vazební věznice řekl, že se nechtěl zabít, ale snažil se o vyventilování naštvanosti, tehdy prý uvedl, že se nic podobného už nebude opakovat.

Dahlgrenovo úmrtí není první sebevraždou doživotně odsouzeného vězně ve Valdicích. Například v září 2010 svůj život ve Valdicích ukončil takzvaný lesní vrah tří lidí Viktor Kalivoda.

Věznice Valdice patří k nejtěžším českým káznicím. Trest si za jejími zdmi odpykává přibližně 1100 odsouzených. Věznice od roku 1857 sídlí v někdejším kartuziánském klášteře, celý komplex má rozlohu téměř deset hektarů. Trest si ve Valdicích odpykávají i doživotně odsouzení. Zhruba 40 procent valdických vězňů je zaměstnaných, například při broušení litiny či práci s kartonem, ale také ve vnitřních provozech věznice.

